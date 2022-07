Prihodnji teden naj bi padla ograja na meji s Hrvaško

Nepregledne množice beguncev in migrantov so se v veliki evropski begunski krizi množično prebijale skozi našo državo. Slovenija, ki brani južno schengensko mejo, je takrat, za mnoge presenetljivo, odgovorila z žico. Žico, ki naj bi jo sedem let kasneje naši vojaki in policisti tudi podrli.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem povedala: "Če bomo jutri o tem govorili na seji vlade, se bomo jutri pogovarjali o tem, po seji vlade bomo to tudi sporočili. Jaz za zdaj kakšnega gradiva še nisem dobila, projektno delovno skupino pa vodi Ministrstvo za notranje zadeve."

Kljub našim informacijam, da bodo prve varovane odseke odstranili že prihodnji teden, so na Zunanjem ministrstvu zaenkrat z informacijami zelo skopi. Kljub temu pa so danes napovedali novo migracijsko politiko, ki bo temeljila na solidarnosti, vključevanju in spoštovanju človekovih pravic. Med drugim se bodo zavzemali tudi za varnejše migracijske poti.