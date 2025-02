Prihodnji teden nočne popolne zapore primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko

Primorska avtocesta med Brezovico in Vrhniko bo od torka do petka v nočnem času zaprta v obe smeri.

Popolna zapora bo v veljavi med 22. in 4. uro. Popolna zapora je po Darsovih navedbah nujna zaradi postavitve konstrukcije nadvoza v sklopu gradnje novega avtocestnega priključka Dragomer. V času zapore bo na priključku Brezovica zaprt uvoz na avtocesto proti Kopru, na priključku Vrhnika pa uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

Zaradi gradnje omenjenega priključka promet na tem delu primorske avtoceste v dolžini približno enega kilometra v obeh smereh že nekaj časa poteka po dveh zoženih pasovih. Tako bo po navedbah Darsa predvidoma do konca maja.

Na vipavski hitri cesti pa bo v nedeljo med med 7.30 in 20.00 zaprt odsek med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Novi Gorici. Tam bodo postavljali dodatno prometno opremo v okviru obstoječe delovne zapore voznega pasu. Na razcepu Nanos bosta zaprta kraka, ki iz smeri Ljubljane in Kopra vodita proti Novi Gorici. Obvoz bo prek priključka Razdrto po regionalni cesti Razdrto–Vipava.

Na hitri cesti Razdrto–Vipava proti Novi Gorici je sicer na dveh odsekih zaprt vozni pas, promet je tam urejen po prehitevalnem pasu. Razlog so pripravljalna dela v sklopu načrtovane obsežnejše obnove, ki bo po najnovejših Darsovih navedbah stekla predvidoma marca. Vključevala bo izvedbo dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev in obnovo vozišča, izvedbo dodatne pilotne stene ter prestavitev ležišča viadukta Rebernice v izhodiščno lego. Dela bodo potekala v več fazah do konca leta 2026.