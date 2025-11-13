Svetli način
Prihodnji teden občutna ohladitev, preseneti nas lahko sneg do nižin

Ljubljana, 13. 11. 2025 10.32

D.L.
20

Po daljšem obdobju brez padavin je pred nami občutna sprememba vremena. Od sobote naprej bodo padavine pogoste, hkrati se bo od severa Evrope spuščal hladnejši zrak. Meja sneženja bo zelo nizko, sneg bo morda pobelil tudi nižine. Za nami je sicer zelo toplo jutro. Na Babnem Polju so namerili kar 11 stopinj Celzija, 17 več kot dan prej.

Sneg jeseni
Sneg jeseni FOTO: Bobo

"Trenutni izračuni nakazujejo dve izrazitejši hladni fronti – prvo v noči na torek, drugo pa v četrtek ali petek. Meja sneženja bi se lahko ob obeh spustila precej nizko, morda celo do nižin," v napovedi za Meteoinfo piše vremenski prognostik Rok Nosan, ki dodaja, da je napoved za zdaj še zelo negotova. 

Ali bo dejansko tudi v nižinah zadišalo po zimi, je namreč odvisno od postavitve ciklonov. "Ciklon namreč določa, iz katere smeri in kako hitro bo nad naše kraje dotekal hladen zrak. Od tega je nato odvisna tudi intenziteta padavin, ki je v takšnih situacijah ključni dejavnik pri spuščanju meje sneženja," pojasnjuje Nosan. 

Babno Polje: včeraj zjutraj –5,8 stopinje Celzija, danes kar 11

Današnje jutro je postreglo z zelo zanimivimi jutranjimi temperaturami. Zaradi vpliva jugozahodnika se namreč temperatura na zahodu včeraj zvečer in ponoči ni bistveno spustila, zato so ponekod jutranje temperature presegle 10 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). 

"Zelo zanimiva je primerjava postaj Babno Polje in Iskrba. Če smo še včeraj ob 7. uri v Babnem Polju izmerili –5,8 stopinje Celzija in v Iskrbi –3,8 stopinje Celzija, smo danes zaradi vpliva jugozahodnika v Babnem Polju izmerili 11 stopinj Celzija, v Iskrbi, kjer se vpliv jugozahodnika še ne čuti, pa le 0 stopinj Celzija," so ponazorili s primerom. 

Toplo je bilo danes zjutraj tudi v višinah, saj se je zaradi dveh plasti temperaturnih inverzij tudi tam marsikje segrelo do okoli 10 stopinj Celzija.  

Kakšno bo vreme danes in v naslednjih dneh?

Danes bo na jugozahodu pretežno oblačno, drugod še precej jasno. Po nižinah proti vzhodu bo zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko predvsem v Prekmurju zadržuje tudi popoldne. Čez dan bo v osrednji in južni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v krajih z dolgotrajnejšo meglo pa od 5 do 10 stopinj Celzija, napoveduje Arso. 

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod bo rahlo rosilo. Drugod bo še večinoma jasno. Ponekod po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na skrajnem severovzhodu države. 

V soboto se bo oblačnost postopno širila proti vzhodu, predvsem v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih bo tudi deževalo.

vreme sneg
mr.poper
13. 11. 2025 11.53
Tema o kmetijski subvencijah se je hitro izgubila, so preveč pošteno razdelili !
brabusednet
13. 11. 2025 11.37
+2
Točno tako bo Nosko.Indijanci so pripravili veliko drvi.Nazadnje še dežja ne bo ali malo,kot je že mnogomrat bilo.Več sreče prihodnjič bo napoved.
Vakalunga
13. 11. 2025 11.30
+2
Ne vem koga lahko to preseneti saj je nedolgo nazaj za 1. November že bilo pol metra snega...
Watcherman
13. 11. 2025 11.32
-1
Ja seveda pa ne v nižini brihta.
wsharky
13. 11. 2025 11.29
+2
upam, da so to novico resno vzeli predvsem zaposleni na DARS-u, ki delajo na terenu, da jih ponovno kot vsako leto sneg ne bo presenetil, pa tudi kamijonarji, da ne bodo driftali po avtocestah
Teleport
13. 11. 2025 11.45
+1
Že čakajo pred tvojo hišo, da bodo pred tabo pluzili
Roadkill
13. 11. 2025 11.28
Počakamo raje še malo da ne bo sonce in 18 stopinj
Watcherman
13. 11. 2025 11.28
-2
Očitno tudi to ne verjamete,da lahko naslednji teden zapade sneg kako ste ubogi res.
Watcherman
13. 11. 2025 11.24
-1
Ne pozabite na pluženje to zimo v Vitanju in v smeri proti Slovenj Gradec kot ste lani,ko je zapadel sneg čez noč zjutraj pa polno snega cesta pa težko prevozna se razumemo.?????
Lev07
13. 11. 2025 11.52
+1
Težko se razumemo - glede na tvoj pravopis!
Banion
13. 11. 2025 11.22
+2
negotova napoved in bombastičen naslov. Ja kje so vas našli in spravili skupaj
Delavec_Slo
13. 11. 2025 11.15
+0
Jože požen, mi smo prpravljen!
galeon
13. 11. 2025 11.14
+3
Dajte vi vse to nakladat DARSU. Oni imajo največ težav z zimo.
Lujzek Biber
13. 11. 2025 11.12
-1
Smo zalaufal. Vse da bo.
Sionist
13. 11. 2025 11.09
+0
POZOR; dezevalo bo do nizin!
Banion
13. 11. 2025 11.22
+0
Proti večeru se bo tudi stemnilo
Frzenk
13. 11. 2025 11.08
+0
ja seveda🤣
mojcd
13. 11. 2025 11.07
+5
sredi novembra nas lahko +preseneti' sneg................pa smo spet tam, rdeči alarm za -3 januarja
