Prihodnji teden občutna ohladitev, preseneti nas lahko sneg do nižin

"Trenutni izračuni nakazujejo dve izrazitejši hladni fronti – prvo v noči na torek, drugo pa v četrtek ali petek. Meja sneženja bi se lahko ob obeh spustila precej nizko, morda celo do nižin," v napovedi za Meteoinfo piše vremenski prognostik Rok Nosan, ki dodaja, da je napoved za zdaj še zelo negotova.
Ali bo dejansko tudi v nižinah zadišalo po zimi, je namreč odvisno od postavitve ciklonov. "Ciklon namreč določa, iz katere smeri in kako hitro bo nad naše kraje dotekal hladen zrak. Od tega je nato odvisna tudi intenziteta padavin, ki je v takšnih situacijah ključni dejavnik pri spuščanju meje sneženja," pojasnjuje Nosan.
Babno Polje: včeraj zjutraj –5,8 stopinje Celzija, danes kar 11
Današnje jutro je postreglo z zelo zanimivimi jutranjimi temperaturami. Zaradi vpliva jugozahodnika se namreč temperatura na zahodu včeraj zvečer in ponoči ni bistveno spustila, zato so ponekod jutranje temperature presegle 10 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).
"Zelo zanimiva je primerjava postaj Babno Polje in Iskrba. Če smo še včeraj ob 7. uri v Babnem Polju izmerili –5,8 stopinje Celzija in v Iskrbi –3,8 stopinje Celzija, smo danes zaradi vpliva jugozahodnika v Babnem Polju izmerili 11 stopinj Celzija, v Iskrbi, kjer se vpliv jugozahodnika še ne čuti, pa le 0 stopinj Celzija," so ponazorili s primerom.
Toplo je bilo danes zjutraj tudi v višinah, saj se je zaradi dveh plasti temperaturnih inverzij tudi tam marsikje segrelo do okoli 10 stopinj Celzija.
Kakšno bo vreme danes in v naslednjih dneh?
Danes bo na jugozahodu pretežno oblačno, drugod še precej jasno. Po nižinah proti vzhodu bo zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko predvsem v Prekmurju zadržuje tudi popoldne. Čez dan bo v osrednji in južni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v krajih z dolgotrajnejšo meglo pa od 5 do 10 stopinj Celzija, napoveduje Arso.
Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod bo rahlo rosilo. Drugod bo še večinoma jasno. Ponekod po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na skrajnem severovzhodu države.
V soboto se bo oblačnost postopno širila proti vzhodu, predvsem v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih bo tudi deževalo.
