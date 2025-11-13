Prihodnji teden občutna ohladitev, preseneti nas lahko sneg do nižin

Po daljšem obdobju brez padavin je pred nami občutna sprememba vremena. Od sobote naprej bodo padavine pogoste, hkrati se bo od severa Evrope spuščal hladnejši zrak. Meja sneženja bo zelo nizko, sneg bo morda pobelil tudi nižine. Za nami je sicer zelo toplo jutro. Na Babnem Polju so namerili kar 11 stopinj Celzija, 17 več kot dan prej.

Sneg jeseni

"Trenutni izračuni nakazujejo dve izrazitejši hladni fronti – prvo v noči na torek, drugo pa v četrtek ali petek. Meja sneženja bi se lahko ob obeh spustila precej nizko, morda celo do nižin," v napovedi za Meteoinfo piše vremenski prognostik Rok Nosan, ki dodaja, da je napoved za zdaj še zelo negotova. Ali bo dejansko tudi v nižinah zadišalo po zimi, je namreč odvisno od postavitve ciklonov. "Ciklon namreč določa, iz katere smeri in kako hitro bo nad naše kraje dotekal hladen zrak. Od tega je nato odvisna tudi intenziteta padavin, ki je v takšnih situacijah ključni dejavnik pri spuščanju meje sneženja," pojasnjuje Nosan.

Babno Polje: včeraj zjutraj –5,8 stopinje Celzija, danes kar 11

Današnje jutro je postreglo z zelo zanimivimi jutranjimi temperaturami. Zaradi vpliva jugozahodnika se namreč temperatura na zahodu včeraj zvečer in ponoči ni bistveno spustila, zato so ponekod jutranje temperature presegle 10 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). "Zelo zanimiva je primerjava postaj Babno Polje in Iskrba. Če smo še včeraj ob 7. uri v Babnem Polju izmerili –5,8 stopinje Celzija in v Iskrbi –3,8 stopinje Celzija, smo danes zaradi vpliva jugozahodnika v Babnem Polju izmerili 11 stopinj Celzija, v Iskrbi, kjer se vpliv jugozahodnika še ne čuti, pa le 0 stopinj Celzija," so ponazorili s primerom. Toplo je bilo danes zjutraj tudi v višinah, saj se je zaradi dveh plasti temperaturnih inverzij tudi tam marsikje segrelo do okoli 10 stopinj Celzija.

Kakšno bo vreme danes in v naslednjih dneh?