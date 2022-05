Prihodnji teden se izteče rok za doplačilo dohodnine

Rok za plačilo doplačila je sicer natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 3. maja, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev, pojasnjujejo na Fursu.

Odmerjeni davek se sicer lahko poravna tudi v več obrokih. "Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke," sporočajo s Fursa. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Prav tako roka za vložitev obrazca ni, a kljub temu na upravi priporočajo, da ga zavezanec vloži čim hitreje. "Najbolje bi bilo, da bi ga zavezanec vložil takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku," so dodali.