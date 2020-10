Študentske volitve: kdo bo (so)upravljal s 3,5 milijona evrov?

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa pravice in interese študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov. "Študentje nam lahko le z aktivno participacijo, pobudami, vprašanji ter predlogi pomagajo ustvarjati kvalitetno obštudijsko življenje in spodbujati dialog za uresničevanje študentovih pravic na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni,"pravijo iz organizacije.

Vsak študent Univerze v Ljubljani samodejno postane član ŠOU in ga tudi financira z delom prek študentske napotnice. Na volitvah, ki bodo 14. oktobra letos, med 9. in 18. uro, bodo študentje tako izvolili predstavnike, ki bodo upravljali s približno 3,5 milijona evrov. Lahko bi rekli, da so študentske volitve na nek način podobne državnim, pri tem, da je članstvo v ŠOU kot državljanstvo, delovanje študentskega zbora pa kot državni zbor.

V nasprotju z državnimi študentske volitve potekajo vsake dve leti, tako si bodo študentje 43 študentskih poslank in poslancev, ki so predstavniki 29 višješolskih in visokošolskih zavodov, izbrali za leta 2020–2022. Poslanci bodo zasedli 43 stolčkov študentskega zbora, najvišjega predstavniškega telesa ŠOU v Ljubljani. Fakultete se delijo na večje (FF, EF, PeF, FDV ...) in manjše volilne enote (PF, DIF, FU ...), kam spadajo posamezne fakultete, si lahko ogledate na spletni strani ŠOU v Ljubljani.

Na večjih volilnih enotah se voli šest predstavnikov v upravni odbor študentske organizacije posameznega visokošolskega zavoda (ŠOVZ) (od tega dva kandidata za poslanca v ŠZ ŠOU v Ljubljani), na manjših volilnih enotah pa tri predstavnike (od tega en kandidat za poslanca). Tako imenovani ŠOVZ-ji so organizirani znotraj posamezne fakultete (ŠOFDV, ŠOEF, ŠOFF ...), njihova naloga pa je organiziranje interesnih programov za študente svoje fakultete.

Poslanci lahko na posameznih fakultetah kandidirajo kot posamezniki ali pa na organiziranih listah. "Zelo pogosto se prijavijo tudi posamezniki,"pravijo iz volilne komisije in dodajajo, da so leto prejeli 205 kandidatur. Poslanci se lahko povežejo v skupine in kampanje izvajajo na več fakultetah. V prejšnjem mandatu 2018–2020 so mesta v študentskem zboru zasedali trije poslanski klubi, ki sicer delujejo že več let. Med njimi so: Modro za študente, Povezani in Zagon.

Poslanski klubi prek svojega predstavnika sodelujejo v posvetovalnem telesu predsednika študentskega zbora, imajo pravico do financiranja svojega delovanja, poleg tega pa lahko tudi predlagajo kandidate delovnih teles študentskega zbora in člane organov ŠOU.

Kam gre 3,5 milijona evrov letnega proračuna?

Študentski zbor ima tako kot državni zbor svojo zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo. Na sejah obravnavajo delo predsedstva, sprejemajo statut in razrešujejo člane številnih organov, med drugim lahko razrešijo tudi predsednika, na predlog predsedstva pa celo direktorja ŠOU v Ljubljani. Študentski zbor skupaj s predsednikom in direktorjem odloča, kako se bo skoraj 3,5 milijona evrov razporedilo med študentske organizacije fakultet, interesne dejavnosti, študentske organe in skupne službe, pod kar spadajo tudi plače zaposlenih na ŠOU.

S 3,5 milijona evrov ŠOU financira številne dejavnosti, med drugim resorje (resor za ŠOVZ, resor za študijsko problematiko, resor za komuniciranje in razvoj ...), zavode (Kampus, Kersnikova, Šolt), študentske organizacije fakultet, društva (ŠOU šport), ekskurzije in podobno.

Vprašanje glede tega, koliko denarja so v preteklem mandatu namenili posameznim dejavnostim, smo zastavili direktno ŠOU v Ljubljani, od koder so nas preusmerili na njihovo spletno stran. "Finančno in materialno poslovanje ŠOU v Ljubljani ter razpolaganje s pridobljenimi finančnimi sredstvi poteka na način, ki je določen z zakonom in internimi akti ŠOU v Ljubljani," so pojasnili.