Prihodnji teden v znamenju okrepljenega jugozahodnega vetra in jesenskega deževja

Po tem, ko smo večji del septembra imeli umirjeno pozno poletno vreme, se bo situacija v prihodnjem tednu spremenila. Nad nami se bo krepil jugozahodni veter, ki bo predvsem v hribovitim krajem zahodne in osrednje Slovenije že od torka naprej prinašal oblake in pogoste padavine. Medtem bo na vzhodu večji del prihodnjega tedna še prevladovalo sončno in zelo toplo vreme s temperaturami malo nad 25 stopinj Celzija, ob koncu tedna, ko se bo nad nas razširil občutno hladnejši zrak, pa bo deževalo po vsej Sloveniji.

icon-expand V prihodnjem tednu bomo po dolgem času spet odprli dežnike. FOTO: Shutterstock

Le še dobra dva dneva nas ločita do začetka koledarske jeseni, temu primerno vse bolj jesensko pa postaja tudi vreme. Tako nas je že v preteklih dneh od severa preplavil nekoliko hladnejši zrak. V zatišnih legah Kočevske in Koroške so se današnje jutranje temperature spustile pod pet stopinj Celzija. Po podatkih Arsa je bilo najhladneje v Iskrbi pri Kočevju in Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer so zabeležili le tri stopinje Celzija. Stopinja več je bila v Babnem Polju, pet stopinj Celzija pa so termometri pokazali v Murski Soboti in Logatcu. V prihodnjem tednu bodo višje tako jutranje kot tudi dnevne temperature, saj se bo nad nami krepil jugozahodni veter. Slovenija se bo vremensko razdelila na dva dela. Na vzhodu se bo nadaljevalo deloma sončno vreme z najvišjimi temperaturam malo nad 25 stopinj Celzija, na zahodu pa bo oblačno s pogostimi padavinami in občutno hladneje.

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Vreme se bo začelo spreminjati v ponedeljek, ko se bodo v hribovitih krajih zahodne in osrednje Slovenije začeli kopičiti oblaki. V notranjskih in primorskih hribih lahko proti večeru že pade kakšna kaplja dežja. Nekaj oblačnosti se bo jutri popoldne pojavilo tudi v vzhodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature se bodo v večjem delu Slovenije gibale od 8 do 12 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 21 do 25 stopinj Celzija. Torek bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije oblačen s pogostimi padavinami in posameznimi nevihtami. Občasen dež se bo pojavljal tudi v južni in osrednji Sloveniji. Drugod bo večinoma suho, na Štajerskem, v Prekmurju in Posavju tudi precej sončno. Temu primerno bomo imeli precej razgibane temperature. Te bodo marsikje na vzhodu presegle 25 stopinj Celzija, medtem ko bo na bolj deževnem zahodu dobrih pet stopinj manj.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com