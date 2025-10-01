Svetli način
Slovenija

Prihodnji teden začetek zbiranja podpisov za referendum o pokojninski reformi

Ljubljana, 01. 10. 2025 17.23 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
31

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je določila obdobje za zbiranje 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi, ki ga zahteva Delavska koalicija. Zbirali jih bodo lahko od srede, 8. oktobra, do vključno torka, 11. novembra. Uveljavitev pokojninske reforme je po besedah ministra za delo Luke Mesca med drugim nujna zaradi črpanja sredstev iz načrta za okrevanje in razvoj.

Pobudo za naknadni zakonodajni referendum o reformi, ki jo je DZ sprejel 18. septembra, je pred tednom dni v DZ vložila t. i. Delavska koalicija. Podprla jo je s skoraj 10.000 podpisi volivcev, čeprav jih potrebovala le 2500.

Posledično je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič določila rok za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma. Predlagatelji morajo v ta namen zbrati 40.000 podpisov.

Delavska koalicija združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi. Podpise so začeli zbirati dan po sprejetju reforme v DZ. Ocenjujejo namreč, da je reforma usmerjena proti delavcem. Po reformi bo treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja, so poudarili ob vložitvi referendumske pobude.

Delavska koalicija - podpisi pod pobudo za referendum
Delavska koalicija - podpisi pod pobudo za referendum FOTO: Bobo

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa prizadevanja za referendumsko rušenje reforme vidi kot nasprotovanje družbeni koaliciji, ki se je oblikovala okoli reforme, saj sta jo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta podprli tako delodajalska kot delojemalska stran. Tudi DZ je novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejel z 49 glasovi za in le enim proti.

Če bo tokratna reforma na referendumu zavrnjena, bo treba o novi po njegovih besedah odločati v prihodnjih letih, za katera pa vso Evropo skrbi, da bodo krizna, je posvaril minuli teden.

Prepričan je, da ima reforma številne dobre strani, denimo formulo za usklajevanje pokojnin, po kateri bo pri usklajevanju v obdobju od leta 2026 do 2034 v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin. Nadalje prinaša zakonsko podlago za izplačilo zimskega dodatka za upokojence že letos, z letom 2026 pa izboljšuje tudi vdovske, družinske in invalidske pokojnine.

Mesec: Uveljavitev pokojninske reforme je nujna tudi zaradi črpanja sredstev za okrevanje

Mesec je sicer na današnji okrogli mizi o reformi v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje dejal, da jo je bilo treba pripraviti zaradi staranja prebivalstva. Če ne bi postopno za dve leti zviševali starostnega pogoja za upokojitev, bi bilo treba znižati pokojnine ali pa zvišati prispevke za pokojninsko zavarovanje, je opozoril.

Državni sekretar na ministrstvu Igor Feketija pa se je ustavil pri očitkih pobudnikov referenduma, denimo pri navedbi, da so številni delavci že zdaj zgarani, tako da ne bodo mogli izpolniti starostnega pogoja, in navedbi o poznem vstopu na trg dela zaradi prekarnosti. Te težave je treba po njegovem pojasnilu reševati ciljno, ne pa s pokojninsko zakonodajo. 

Reforma je naklonjena prav ranljivim skupinam, pa je opomnil generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marijan Papež, ki zato ne razume nasprotovanja Delavske koalicije. Najnižje invalidske pokojnine se bodo denimo zvišale z 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove na 50 odstotkov. Najnižji znesek invalidske pokojnine, ki ga prejema približno 9000 ljudi, zdaj znaša 490 evrov, reforma pa ga zvišuje na malenkost pod 610 evrov. Prav tako bo pridobilo 14.000 invalidskih upokojencev, ki prejemajo znesek od 490 do 610 evrov. To po Papeževih besedah pomeni, da bo skupno na boljšem približno 23.000 invalidskih upokojencev ali dobra tretjina vseh invalidskih upokojencev. Poleg tega bo imelo boljši položaj približno 9000 prejemnikov nizkih invalidskih nadomestil, prav toliko prejemnikov vdovskih in družinskih pokojnin, ki jim je pokojnina odmerjena od osnove 490 evrov, in kmetje, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic, ki so pridobili 40 let pokojninske dobe in imajo nizke pokojnine.

Papež je nenazadnje spomnil tudi na to, da se bo odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za enega otroka po reformi zvišal z 1,36 na 1,6 in da pri upoštevanju odmernega odstotka ni več omejitve na največ tri otroke.

V Sindikatu upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pa so se odzvali na mnenje, da bodo upokojenci po reformi na slabšem kot zdaj. Po besedah predsednice sindikata Frančiške Ćetković je formula za usklajevanje pokojnin, po kateri bo pri usklajevanju v obdobju od leta 2026 do 2034 v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin, "dober kompromis". Pomembno se ji zdi tudi, da reforma vključuje možnost za izredno uskladitev pokojnin.

Nekdanja ministrica za delo Anja Kopač pa je izrazila upanje, da se bo reforma začela uporabljati leta 2026. Zdi se ji nujna, saj so številke "neizprosne".

puspan
01. 10. 2025 18.28
Najmanj pet let prepozno.
ODGOVORI
0 0
Betuul
01. 10. 2025 18.25
A ima Luka Mesec še kje kakšno roznbaverco -črpalko za črpanje in prečrpavanje !
ODGOVORI
0 0
piu
01. 10. 2025 18.22
Povišanja najnižjih pokojnin, ki razlaga papež pa bodo kompenzirali z znižanjem povprečnih pokojnin s tem, da bomo povečali število let za izračun osnove......Mesečni Lukec bi jemal sredstva za okrevanja, ki bi jih negospodarno trošil v politične namene in ne za ljudi......
ODGOVORI
0 0
Mclaren
01. 10. 2025 18.22
Ne dam podpisa.
ODGOVORI
0 0
Veščec
01. 10. 2025 18.12
+2
A mi,k smo tik pred penzijonom tut lahko glasujemo.če lahko,potem dam takoj 150 glasov🤪
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
01. 10. 2025 18.20
+1
Jaz pa 150 €, da pokojninska reforma ne uspe, ker je spet nateg Mesečnika.
ODGOVORI
2 1
Uporabnik 293
01. 10. 2025 18.08
+3
Luka Mesec je lažnjivec !!! Je rekel, da ne bo daljšanja delovne dobe....zdaj pa hlej ga no....
ODGOVORI
4 1
vvvilice
01. 10. 2025 18.00
-3
Reforme morajo biti. Danes marsikdo studira do 30 leta, pa jasno da ne more v penzijo kot naši stari starši s par razredi ljudske šole
ODGOVORI
3 6
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.59
-1
A božičnica bo????
ODGOVORI
2 3
jedupančpil
01. 10. 2025 18.02
+3
ne, ker se jo bos odrekel
ODGOVORI
3 0
PIERREBRICE
01. 10. 2025 18.04
-2
Ne! Ker bodo trije milijoni šli za za izsiljeni referendum, kateri tako ali tako ne bo uspel. Pa niso upokojenci ''z Lune padli''.
ODGOVORI
1 3
Ricola Swiss
01. 10. 2025 18.15
+2
Referendum mora biti, da vidimo voljo vseh Slovencev!
ODGOVORI
2 0
Pajo_36
01. 10. 2025 17.58
+0
Čudn de ni SDSa zraven. Ane Ciglerček, k si pristajal na 42/62 sistem. Avstrija bo imela 42/63, pa ima 14 obdavčenih plač + če dobijo božičnico je obdavčena. Tako da ne vem, v luftu so miljarde k jih je podpisal JJ leta 2021 v Bruslju... Itak nam k smo še rojeni v SFRJ ne uide delo vsaj do 67 in 45 let delovne dobe...Mi imamo v EU skoraj najugodnejši odhod v penzijo, no Grki še bolj....
ODGOVORI
2 2
vvvilice
01. 10. 2025 17.58
-5
Referendumi so čista izguba denarja.
ODGOVORI
0 5
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.55
+7
ta pokojninska reforma je kraja in nepoštena za vse, ki se upokojujejo!
ODGOVORI
7 0
zibertmi
01. 10. 2025 17.51
-3
za predlagano pokojninsko reformo so bili tako mladi ,kod večina sindikatov,par prisklednikov,ki jih v ozadju hujska sds,ki je največ škodoval upokojencem se je odločilo za potrošnjo denarja iz proračuna za ta referendum,do sedaj nihče ni za nič odgovarjal kar se je skozi leta izkazalo ,da smo državljani na slabšem.če zmanka denarja v pokojninski blagajni,država že sedaj doplačuje do zneska,ki je potreben vsak mesec za pokojnine,bomo spet upokojenci ob deleže pokojnin,kot pri zakonu zujf,ko nam je sds vzel 8.5% usklajevanj.večina sedaj aktivnih delavcev do svojega 62 leta strarosti ne bo dopolnila 40 let delovne dobe.odmerni odstotek se je od janševega 57% krepkodvignil na 70%
ODGOVORI
2 5
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.55
+1
Ti pierbrice kar glasuj, dodatek lahko uredijo v drugem zakonu!
ODGOVORI
3 2
PIERREBRICE
01. 10. 2025 18.01
+1
Kaj pa če zmanjka denarja v pokojninski blagajni, pa ti vlada ''nabije'' višji DDV, ker denarja za penzije v proračunu ne bo zadosti. Vsaka palica ima dva konca. Si vedel to?
ODGOVORI
2 1
Slavko BabIč
01. 10. 2025 18.04
+0
ja, narboljš 30 % ddv in 15 % za hrano! Elita pa vse bolj bogatejša!
ODGOVORI
1 1
ROMELS
01. 10. 2025 18.05
+0
za Žiberni --Kaj pa imajo, ali bodo imeli, od tega moški upokojenci, ki so se upokojili s 57,25%. NIČ. Novi upokojenci (s70%) jih bodo prehitevali po višini pokojnine že v štartu, čeprav vplačujejo manj v pokojninsko blagajno.
ODGOVORI
1 1
hitovc
01. 10. 2025 18.09
+2
Sej si lepo napisal, mladi. Men,k mi manjka še 7.let bom dobil pa po kepi in moral delati 1.leto in 3.mesece dlje. A si predstavljaš delavce, ki so začeli delati z 18.leti? Nekdo, ki dela v gradbeništvu 40.let na vročini, mrazu, a ni dovolj 40 let, al mora delati do 62.leta? Mesec, natežje kar je dvignil v svojem življenju je pirovska flaša in tak bo zdej modroval o penziji, dejmo no.
ODGOVORI
2 0
PIERREBRICE
01. 10. 2025 17.48
-2
Da bom vedel. Če bo referendum in pokojninska reforma pade, potem zimskega dodatka za nas upokojence ni. Kar pomeni, da kot upokojenec moram glasovati za pokojninsko reformo. Če večina upokojencev glasuje enako, potem je pokojninska reforma sprejeta in vsakoletni zimski dodatek tudi. Torej mi upokojenci, kateri še nismo dementni vemo, kako glasovati.
ODGOVORI
4 6
Amelia
01. 10. 2025 17.47
+3
bravo, gremo na referendum!
ODGOVORI
7 4
Bolfenk2
01. 10. 2025 17.45
+3
Pokojnina mora biti sorazmerna temu kar si plačeval vseh 40 let. Ne da se gledajo le najboljša leta. Zato predlagano pokojninsko reformo smatram kot enega redkih dobrih zakonov od golobnjaka.
ODGOVORI
7 4
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.58
+2
No potem pa še odmeri pravično pokojnino za 18 let najboljše delovne dobe, tistim, ki so že 35 let v pokoju in imajo 35 let pokojninske dobe, bolfenk! Na to predlagano sedanjo vrednost 36 let najboljših let za najmanj 40 let delovne dobe!
ODGOVORI
2 0
ROMELS
01. 10. 2025 17.41
+4
Ko bi reforma vsebovala popravo krivic, ki so jih naredili (semulič z ZSSS, ZDUS, Papež in njegov zavod itd...) po letu 2013 moškim upokojencem, ki so jim odmerili višino 57,25 %, ženskam pa 64% za odmero pokojnine, bi ta reforma šla gladko skozi. Dokler ne bo reforma, katera koli upoštevala teh krivic, ne bo nikoli sprejeta.
ODGOVORI
6 2
zibertmi
01. 10. 2025 17.52
-4
krivico zujfa in 57% odmerka naj popravi tisti,ki jo je ustvaril in to je janez janša
ODGOVORI
0 4
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.58
-2
to je naredil Janshari, keudraš!
ODGOVORI
1 3
devlon
01. 10. 2025 17.39
-2
dajte raje zbirat za obdavcitev premozenja. pa za ukinitev sluzastih airbnb-jevcev
ODGOVORI
3 5
OmniLiberalec42
01. 10. 2025 17.37
-2
"z letom 2026 pa izboljšuje tudi vdovske, družinske in invalidske pokojnine". Krasno. Delavci spet prst v rit, kot vedno. Kar tako naprej fantje, saj delavci niso pomembni za državo..kajne?
ODGOVORI
2 4
zibertmi
01. 10. 2025 17.53
-1
za delavce mora poskrbet delodajalec na podlagi zakonodaje
ODGOVORI
2 3
