Prihodnji teden začetek zbiranja podpisov za referendum o pokojninski reformi

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je določila obdobje za zbiranje 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi, ki ga zahteva Delavska koalicija. Zbirali jih bodo lahko od srede, 8. oktobra, do vključno torka, 11. novembra. Uveljavitev pokojninske reforme je po besedah ministra za delo Luke Mesca med drugim nujna zaradi črpanja sredstev iz načrta za okrevanje in razvoj.

Pobudo za naknadni zakonodajni referendum o reformi, ki jo je DZ sprejel 18. septembra, je pred tednom dni v DZ vložila t. i. Delavska koalicija. Podprla jo je s skoraj 10.000 podpisi volivcev, čeprav jih potrebovala le 2500. Posledično je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič določila rok za zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis referenduma. Predlagatelji morajo v ta namen zbrati 40.000 podpisov. Delavska koalicija združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi. Podpise so začeli zbirati dan po sprejetju reforme v DZ. Ocenjujejo namreč, da je reforma usmerjena proti delavcem. Po reformi bo treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja, so poudarili ob vložitvi referendumske pobude.

Delavska koalicija - podpisi pod pobudo za referendum FOTO: Bobo icon-expand

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa prizadevanja za referendumsko rušenje reforme vidi kot nasprotovanje družbeni koaliciji, ki se je oblikovala okoli reforme, saj sta jo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta podprli tako delodajalska kot delojemalska stran. Tudi DZ je novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejel z 49 glasovi za in le enim proti. Če bo tokratna reforma na referendumu zavrnjena, bo treba o novi po njegovih besedah odločati v prihodnjih letih, za katera pa vso Evropo skrbi, da bodo krizna, je posvaril minuli teden. Prepričan je, da ima reforma številne dobre strani, denimo formulo za usklajevanje pokojnin, po kateri bo pri usklajevanju v obdobju od leta 2026 do 2034 v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin. Nadalje prinaša zakonsko podlago za izplačilo zimskega dodatka za upokojence že letos, z letom 2026 pa izboljšuje tudi vdovske, družinske in invalidske pokojnine.

Mesec: Uveljavitev pokojninske reforme je nujna tudi zaradi črpanja sredstev za okrevanje