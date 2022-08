Prihodnost EU: boljši politiki, poslušanje državljanov in širitev na Zahod

Drugi dan blejskega strateškega foruma (BSF) se je začel s panelom How many futures for the EU, na katerem so se politiki in akademiki pogovarjali predvsem o tem, kaj čaka Unijo in kako se bo kontinent z izzivi spopadel, pa tudi kako pripravljeni smo nanje.

Večina panelistov se je strinjala, da je najpomembnejši korak Evrope njena širitev, pa tudi poglobitev vezi znotraj nje. "Države so odgovorne za izboljšanje Unije, ne Unija sama," je bil jasen državni sekretar na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve Marko Štucin. S tem se je strinjala tudi predsednica Fundacije za evropske progresivne študije in pretekla članica evropskega parlamenta Maria Joao Rodrigues, ki meni, da se širitev in poglabljanje vezi znotraj Unije lahko izvedeta krati in si ne smeta biti izključujoči. "Potrebujemo nov pristop, ki bo vključeval oboje, predvsem dovolj močne institucije, ki bodo opolnomočile demokracijo," je bila jasna.

'Prihodnost mora vključevati Zahodni Balkan'

Štucin je kot prvi omenil nujno integracijo držav Zahodnega Balkana v Unijo. "V skladu s tem moramo sprejeti konkretne korake," je opozoril. Ker te države odrivamo stran, se ustvarjajo nacionalizmi, je tudi razložil svojo podporo.