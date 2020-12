Prihodnost EU-mobilnosti po pandemiji covida-19

Standard, kot smo ga uživali pred izbruhom pandemije, zagotovo ni bil nekaj samoumevnega in tudi ne od vedno. Začel je nastajati na pogorišču 2. svetovne vojne, ko se je začelo povezovanje najrazvitejših evropskih držav v nekaj, kar je danes Evropska unija. Poleg naloge preprečevanja izbruha nove vojne med evropskimi narodi je bil namen prve povezave predvsem gospodarske narave – temeljila je na prostem pretoku kapitala, blaga in delavcev.

Za mnoge je mobilnost v EU drugorazredna tema in delno se strinjam z njimi. V času, ko se nas večina sooča s povečano negotovostjo v življenju in dodatnim stresom zaradi epidemije ter vseh z njo povezanih problemov, se nam zdijo nekatere stvari pač manj pomembne, oddaljene. Ko ne moremo "potovati" niti med občinami, se nam zdi evropska mobilnost nekaj, kar lahko počaka. A za marsikoga, predvsem za mlade, je EU-mobilnost postala način življenja, pa tudi način preživetja.

Sledila so desetletja skrbnega razvoja povezave, ki še vedno traja in uresničuje svoje temeljno poslanstvo zagotavljanja miru in gospodarskega razvoja v Evropi. Evropska unija, kot jo poznamo danes, je bila ustanovljena leta 1992, ko so z Maastrichtsko pogodbo uvedli tudi državljanstvo EU. Temelji povezave so spremenili prost pretok kapitala, blaga in ljudi – na skupnem trgu. Slovenija se Uniji pridruži leta 2004 in vse ostalo je zgodovina.

Poleg svobodnega gibanja državljanov EU po teritoriju vseh držav članic smo dobili tudi mnoge evropske programe, namenjene spodbujanju mednarodne mobilnosti. Eden izmed teh je program Erasmus, ki spodbuja izmenjave znanja in ljudi na področju formalnega izobraževanja ter mladinskega dela. Odkar je bolonjska reforma na ravni EU poenotila visokošolski študij s sistemom kreditnih točk, je vsaj en semester študijske izmenjave v tujini postal skoraj standard ter nepogrešljiva izkušnja za slovenske (in druge) študente.

Razširjena praksa med mladimi Evropejci je tudi enoletna misija prostovoljstva v drugi državi članici EU po zaključenem študiju. V zadnjih letih je EU mladim začela ponujati tudi subvencionirana poslovna pripravništva pri organizacijah izven matične države. Veliko mladinskih organizacij se je vključevalo v programe mednarodnih izmenjav in treningov, nekakšnih poletnih šol za mladinske delavce. Vsi ti programi so namenjeni krepitvi evropskega državljanstva, ki je več kot samo pravni status, ampak je tudi oblika sobivanja in državljanske identitete, utemeljena na solidarnosti, kulturni raznolikosti, medsebojnem spoštovanju in medkulturnem dialogu.