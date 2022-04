Prihodnost hrane in hrana prihodnosti

Ugledni mednarodni in domači govorci se bodo na Diggitu med drugim posvetili prihodnosti denarja, mobilnosti, trgovine, medijev in komunikacij pa tudi (pre)hrani. Predstavili bomo potrošnike prihodnosti. Diggit bo odgovoril na vprašanja, kje smo in kam gremo. Morda boste našli tudi kakšno idejo ali nasvet, ki vam bosta olajšala pot. Navsezadnje je Diggit pametni dogodek za pametne ljudi.

Program Diggita se osredotoča na trende, o katerih morajo podjetja razmišljati že danes. Razvoj storitev in izdelkov v ne tako oddaljeni prihodnosti (dveh, treh let) bo ločil napredna podjetja od manj naprednih in predvsem manj uspešnih. In ko v 21. stoletju zaostaneš, je to zelo težko nadoknaditi.

Slovenske prehranjevalne navade v številkah

Z Woltovo direktorico marketinga Manco Šalehar aka Manco z Wolta bomo pogledali globoko v številke, pregledali aktualne priljubljene jedi in preverili, katerim jedem priljubljenost najhitreje raste. In še tema, ki bo sploh razveselila prehranske ponudnike: »Glede na to, da je sprememb ogromno, lahko celo napovemo, katere jedi bodo najbolj priljubljene v prihodnje.« Med drugim boste na predavanju izvedeli še, kako so se v zadnjih dveh letih spremenile prehranjevalne navade Slovencev, kako priljubljene so veganske jedi in katere prehranske trende lahko pričakujemo v prihodnosti.

Vzpon »brezmesnega« trenda

Ko smo ravno pri veganskem trendu: po mnenju številnih je prihodnost hrane brezmesna. Med njimi so tudi slovenska podjetja. Bevo je s svojo blagovno znamko Juicy Marbles razvil lastno tehnologijo, s katero lahko izdelajo steake realističnega izgleda, teksture in okusa brezmesnega zrezka. Več o tem nam bo zaupal soustanovitelj in komunikacijski strateg znamke Vladimir Mićković, ki je bil tudi eden izmed ustanoviteljev bostroja Kucha. Med soustanovitelji Kuche pa je tudi Martin Rojnik , ki od leta 2021 predstavlja blagovno znamko Grashka s sedežem na lastni ekološki družinski kmetiji na Graški Gori in proizvodnimi obrati v Velenju, z željo po razvoju inovativnih prehranskih izdelkov na rastlinski osnovi in praks regenerativnega kmetijstva. Nenazadnje, kak kuharski trik ali dva na tem področju nam bo pokazala Tereza Poljanič , ki ustvarja v okviru bloga Tereza's Choice.





Naročnik oglasa je Medijski partner d.o.o.