Prihodnost je v q-trgovini: od nakupa do dostave le 30 minut

"Namreč prav ta enostavnost, hiter nakup in hitra dostava so parametri, ki so pomembnejši kot kadar koli prej. V tem času se lahko uporabniki posvetijo drugim opravilom, delu, družini in hobijem, saj jim ni treba zapravljati časa za vožnjo, iskanje parkirišč in iskanje izdelkov v trgovini," pravi Čepon. Hitra trgovina je prav posebej zanimiva tudi v prazničnem času, ko uporabniki potrebujejo hitro dostavo daril, včasih celo na naslov obdarovanca oziroma ko jim zmanjka živilskih izdelkov za pripravo večerje.

Po njegovem mnenju je velik potencial pri izdelkih za osebno nego, izdelkih za otroke ter hrani za hišne ljubljenčke. "V prazničnem času se poveča tudi zanimanje za knjige, kozmetične sete, izdelke za prosti čas in elektronske izdelke, kot so pametni telefoni in tablice. Računalniške miške, baterije in polnilci se pa že redno dostavljajo v pisarne in domove," pravi Čepon in doda: "Menimo, da bomo v prihodnosti prek aplikacije naročali tudi športne copate, ki bodo pred našimi vrati v 30 minutah."

Po Čeponovih besedah na področju q-trgovine uporabniki največ naročajo živilske izdelke, od tega najpogosteje banane, mleko, jajca, kruh in avokado. Nato sledi segment pijač, kjer prevladujeta pivo in vino. Uporabniki zelo pogosto naročajo tudi sladice, rože, kombučo, vitamine in prehranska dopolnila ter darilni program. "Predvsem gre v največji meri za nakup izdelkov, ki jih v nekem trenutku na hitro potrebujemo in nam jih zmanjka ter jih pogosto uporabljamo, kar tudi potrjuje dejstvo, da ljudje največ naročajo živila, ki jih dnevno zaužijejo," pravi sogovornik.

Med uporabniki, ki največ naročajo živila na dom, so večinoma mladi zaposleni, vse več pa je zanimanja za podobno storitev tudi pri drugih generacijah. "Gre predvsem za ljudi, ki želijo prihraniti čas. Hitra trgovina jim tudi omogoča, da se lahko vsak dan sproti odločijo, kaj si bodo skuhali za kosilo, večerjo. Opažamo, da vse več ljudi opravi naročilo, tik preden se odpravijo iz službe, torej med 14. in 16. uro, in ko pridejo domov, je dostavljavec že v bližini. Marsikomu dejstvo, da nakupov ni treba načrtovati vnaprej, predstavlja veliko razbremenitev," pove Čepon.

Tako imenovana q- oziroma hitra trgovina v podjetju Wolt Slovenija predstavlja že več kot 20 odstotkov njihove celotne ponudbe, to je več kot 150 ponudnikov. Sodelujejo tudi z večjimi družbami, kot je denimo Spar. Kako to, da se za sodelovanje z njimi odločajo tudi 'veliki trgovci', ki sicer že imajo razvito svojo spletno prodajo? "Največja prednost je ta, da imamo infrastrukturo, ki poskrbi, da naročilo dostavimo v 30 minutah. Logistika je zahteven in drag proces, temu primerno je otežena tudi organizacija dela. V Sparu imamo posebne nabiralce, ki poskrbijo za pripravo naročil, ti točno vedo, kje na polici so izdelki in jih za dostavo pripravijo v 12 minutah," pojasni Čepon.

Trenutno sodelujejo s 700 tedensko aktivnimi dostavljavci. "Povprečni zaslužek dostavljavca je od 10 do 11 evrov na uro. Plačani so za vsako dostavo, hkrati pa dobijo dodatek za vsakih 250 metrov oddaljenosti restavracije od naslova za dostavo," navajajo v podjetju. Od letošnjega leta jim uporabniki lahko namenijo tudi napitnino prek aplikacije. Pogosti so sicer očitki, da gre pretežno za prekarne zaposlitve. "Dostavljavci svobodno izbirajo, ali bodo delali, kdaj bodo delali, kje bodo delali, kako dolgo bodo delali, katere naloge bodo sprejeli in katere zavrnili," odgovarjajo in dodajajo, da iščejo tudi rešitev, "ki bi bila dobra tako za dostavljavce kot tudi za prihodnost prilagodljivega platformnega dela" .

S svojo infrastrukturo vzpostavljajo povezavo med restavracijami in trgovinami, ki želijo pripravljati, izdelovati in prodajati hrano ter druge izdelke, dostavljavci, ki si želijo z dobavo teh izdelkov fleksibilno oblikovati delovni čas ter ob tem zaslužiti, in kupci, ki želijo svoj prosti čas in trud usmeriti v stvari, ki so jim v življenju pomembnejše.

Dostava prek Wolta je trenutno možna v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, Kopru in Novem mestu. "Tako od uporabnikov kot tudi trgovin in restavracij dobivamo veliko povpraševanja in spodbude, da si njihovi kupci podobne storitve želijo tudi v manjših krajih," pravi sogovornik.

Po besedah Gorenčeve so ponudbo izdelkov ob začetku pandemije in posledično zaradi vrste ukrepov, ki so sledili za zamejevanje širjenja bolezni covid-19, močno okrepili. "Sočasno, to je v marcu 2020, smo predvsem zaradi potreb kupcev v spletno trgovino dodali tudi suho hrano in pijačo. Kupcem so na voljo raznovrstni prelivi in omake, žitarice, riž in testenine, sestavine za peko in kuhanje, instant jedi, otroška hrana, sladki prigrizki, olja in kisi, od pijač pa vina, pivo, gazirane pijače, čaj ter kava in kavne kapsule, ki so med kupci izredno priljubljene. Artikli hitre potrošnje, kot so detergenti, hrana za male živali, kava, higienski pripomočki, pa se v naši spletni trgovini dobro prodajajo že vrsto let," pove sogovornica.

Da te trende spremljajo in jih že uveljavljajo tudi pri največjem spletnem trgovcu pri nas, pravi vodja marketinga na Mimovrste Mojca Gorenc . "Odzivni čas pod eno uro oziroma v roku nekaj minut je izjemno zanimiv za gostince, za nas pa je trenutno najbolj optimalna možnost, ki jo lahko ponudimo, dostava na isti dan," pojasni. Le-ta je trenutno na voljo za kupce na območju Mestne občine Ljubljana, velja pa za naročila, oddana do 12. ure za izdelke, ki so na voljo v njihovem centralnem skladišču.

V kategoriji gospodinjskih aparatov beležijo največjo prodajo pralnih in sušilnih strojev, sledijo ameriški hladilniki. Iz kategorije računalništva in telefonije zadnji dve leti beležijo največ povpraševanja po namiznih in prenosnih računalnikih, pametnih telefonih, tabličnih računalnikih, pametnih urah, slušalkah, kartušah in pisarniškem papirju. Iz segmenta igrač in otroške opreme so letos med rekorderji v prodaji lego kocke, sledi plastelin. Prav tako beležijo izredno povečanje prodaje pisarniških stolov, pripomočkov za čiščenje ter setov posod. "Med izdelki hitre potrošnje prodamo velike količine detergentov, toaletnega papirja, kave in hrane za ljubljenčke," še doda Gorenčeva.

Med epidemijo so pri Mimovrste zabeležili tudi "neverjetno visoko število novih registriranih uporabnikov v starostnem razredu od 18 do 25 let in starejših od 65 let". Slednji so sicer uporabo spletne trgovine v določenem deležu opustili, saj je po besedah predstavnice Mimovrste to še vedno "generacija, ki izdelke rada vidi v živo, jih otipa, vpraša za nasvet prodajalca in podobno".