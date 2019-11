Prihodnost je zelena, prihodnost je Cammeo!

"Zelo sem vesel, da lahko v osrčju zelene Ljubljane predstavimo zelo pomembno pridobitev za našo družbo. Električni avtomobili so naša in vaša prihodnost. Elektrifikacija voznega parka za nas ni več le načrt oziroma želja, mi smo s tem že začeli," je na predstavitvi novih vozil povedal lastnik družbe Cammeo Vladimir Minovski in nadaljeval: "V zadnjih letih smo veliko testirali električne avtomobile, saj morajo ustrezati našim smernicam, to so hitro polnjenje, doseg, cena in logistika. V Hyundaiju koni smo našli idealne rešitve za naše zahteve. Želja nam je voziti zeleno, za zeleno prihodnost naših otrok."

Več kot 100 avtomobilov je v voznem parku družbe Cammeo, ki opravijo več kot 40.000 prevozov mesečno in prepeljejo približno 100.000 strank. Z novo pridobitvijo pa si v družbi želijo še povečati število strank, število prevozov in s tem tudi zmanjšati število vozil na ulicah in tudi gnečo na cesti. Direktor izpostave v Sloveniji gospod Denis Vresk je ob predstavitvi izpostavil: "Cammeo je v Sloveniji prisoten malo več kot dve leti in lahko rečemo, da med uporabniki taksi prevozov na sončni strani Alp zelo priljubljen. V Sloveniji nas lahko najdete v štirih mestih, poleg Ljubljane še v Mariboru, Celju in Kopru. Zaposlujemo več kot 160 ljudi, sodelujemo pa tudi s 40-imi vozniki partnerji. Nastopil je čas, da naredimo nov, za nas velik korak naprej. In na novo pridobitev smo zelo ponosni. Predstavljamo vam prvih pet električnih vozil, ki so dopolnila naš vozni park. A to je šele začetek, s tem se je elektrifikacija naše flote šele začela."