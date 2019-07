'Glede uporabe jedrske energije imam mešane občutke, toda bolj naklonjene, kot ne'

Vlada mora do konca leta pripraviti nacionalni podnebno energetski načrt in energetski koncept. Ena izmed pomembnih obravnavanih opcij bo tudi jedrska energija, s tem pa projekt JEK 2. Preverili smo, kakšni so pogledi političnih strank na to možnost in ali ocenjujejo, da bi za sprejetje takšne odločitve bil potreben referendum. O odnosu do jedrske energije smo povprašali tudi predsednika republike.

Življenjska doba obstoječe jedrske elektrarne bo potekla leta 2043. FOTO: Damjan Žibert

Stališče države glede projekta JEK 2 pred izdelavo in potrditvijo Energetskega koncepta Slovenije še ne bo zares jasno, smo pa o tem povprašali parlamentarne stranke: SDS, LMŠ, SD, SMC, Levico, NSi, SAB, DeSUSinSNS. Konkretno: kakšen je njihov odnos do gradnje drugega bloka jedrske elektrarne in ali ocenjujejo, da bi za sprejetje tovrstne odločitve bil potreben referendum. Stališče do zagotavljanja energetske prihodnosti z JEK 2

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odnos javnosti do JEK 2 in potreba po referendumu

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O odnosu do jedrske energije smo povprašali tudi predsednika republike Boruta Pahorja. V preteklosti je predsednik že nemalokrat odkrito izkazal svojo naklonjenost temu vprašanju. Ob odprtju novega plinskega bloka v TE Brestanica maja lani je Pahor v govoru med drugim pozval k razpravi o energetski sanaciji države in ob tem poudaril: "Z odgovorom na vprašanje o rabi jedrske energije v prihodnosti ne smemo več dolgo odlašati." Če spomnimo na še starejšo izjavo iz časov, ko je zdajšnji predsednik države bil še premier in predsednik stranke SD, je ob dvomih, ki so se pojavili po nesreči v Fukušimi, jasno povedal: "Sem zagovornik jedrske energije." Pa danes? Zagotovo bolj zadržano. "Vedno sem odkrito izpovedal, da imam glede uporabe jedrske energije mešane občutke, toda bolj naklonjene, kot ne," je uvodoma zapisal Pahor. Razpravo o novem bloku jedrske elektrarne je označil za legitimno, "saj si je zaenkrat težko predstavljati, da bi lahko izpad energije, ki bo nastal s postopno ukinitvijo uporabe fosilnih energentov, nadomestili zgolj obnovljivi viri energije".

Borut Pahor na plenarnem zasedanju vrha predsednikov pobude Tri morja. FOTO: Aljoša Kravanja