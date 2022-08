Prihodnost mirovnih misij? 'Ne obstaja le en način zagotavljanja stabilnosti sveta'

Združeni narodi so od začetka svojega delovanja izvedli številne misije mirovnih operacij na konfliktnih območjih. Kot je dejal sekretar ministrstva za zunanje zadeve Samuel Žbogar, so pri slednjih običajno res največ pomagale velike države, kot so ZDA, Združeno kraljestvo in Francija, vendar pa da lahko pomembno vlogo igrajo tudi manjše države, kot je npr. Slovenija. Čeprav nimajo tako velikega proračuna, lahko namreč pomagajo tudi na druge načine, kot je npr. psihološka pomoč. "To so področja, kjer se nihče ne počuti ogroženega, in majhne države tudi na splošno ne predstavljajo večje grožnje," je dejal.

Zaupanje v Združene narode je izpuhtelo

Tako sta Kessy Ekomo-Soignet, članica odbora ZN za mladino, mir in varnost v centralni Afriki, in predstavnik Senegala v Združenih narodih Cheikh Niang govorila o zaupanju, ki so ga skupnosti izgubile v misije ZN. "Težava je tudi v tem, da zelo težko priznajo svoje napake," je poudarila Ekomo-Soignetova.

A Loubna Benhayoune, direktorica sekcije za stabilizacijo in okrevanje Združenih narodov Minusma, je poudarila, da so številni prepričani, da se bodo misije, ki zagotavljajo mir, npr. na Maliju, borile proti terorizmu. "Vendar pa se to ne bo nikoli zgodilo, saj misije tam ne bodo ostale dolgoročno. To je velika težava," je dejala. "V Maliju je 13.000 vojaške moči in kljub temu Minusmi očitajo, da ne služi ljudem, da jih ne ščiti," je dodala.