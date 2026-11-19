Izbira ogrevalnega sistema je pomembna odločitev tudi za prihodnje generacije, zato naj bo prvi korak izbira zanesljivega in strokovnega ponudnika. FOTO: Atlas trading

Odgovor ponuja geotermalna toplotna črpalka . Gre za celovit sistem ogrevanja in hlajenja, ki za svoje delovanje uporablja stabilen vir toplote iz zemlje, kar pomeni manjšo občutljivost na ekstremne vremenske razmere in bolj enakomerno porabo električne energije. Prednosti geotermalne toplotne črpalke pa niso odvisne le od tehnologije, temveč predvsem od znanja strokovnjakov, ki sistem načrtujejo in izvedejo. Izkušen svetovalec vam predlaga ustrezno moč sistema in ga prilagodi dejanskim potrebam objekta, kar lahko pomembno vpliva na dolgoročne stroške ogrevanja.

Nova generacija geotermalnih toplotnih črpalk Thermia Sigrin s SCOP 5,28 zagotavlja visoko učinkovitost in udobno uporabo v vseh letnih časih. FOTO: Atlas trading

Toplota brez presenečenj

Švedska, znana po dolgih in hladnih zimah, velja za eno vodilnih držav na svetu pri uporabi geotermalnih toplotnih črpalk – približno vsaka četrta družinska hiša v državi se ogreva z geotermalno toplotno črpalko. Tudi Slovenija ima zaradi geološke raznolikosti in bogatih vodnih virov zelo dobre pogoje za izrabo plitve geotermalne energije. Zato ponujajo geotermalne toplotne črpalke eno najbolj učnikovitih in dolgoročno zanesljivih rešitev za ogrevanje in hlajenje. Medtem ko so številni obnovljivi viri energije odvisni od vremena, toplota v zemlji ali v podtalnici ostaja razmeroma stabilna vse leto – od 0 do 10 C.

Številne prednosti geotermalnih toplotnih črpalk

- Izjemna učinkovitost – iz ene enote porabljene električne energije lahko ustvarijo do 5,28 enot toplotne energije, kar prinaša občutno nižje stroške ogrevanja. - Dolga življenjska doba – sistem lahko zanesljivo deluje do trideset let, geotermalna vrtina pa je uporabna tudi več kot sto let. - Obilica tople sanitarne vode – ena od ključnih prednosti geotermalnih toplotnih črpalk je skorajda neomejena količina tople sanitarne vode. - Pasivno hlajenje poleti – to je edini ogrevalni sistem, ki pozimi toploto črpa iz zemlje, poleti pa jo vanjo vrača, tako lahko z minimalno porabo energije zagotavlja prijetno temperaturo vse leto. - Brez zunanje enote – to je tudi edini sistem brez vidnih delov zunaj hiše, zato ne posega v videz okolice in ne povzroča hrupa. - Izkoriščanje obnovljive energije – geotermalne toplotne črpalke namesto fosilnih goriv uporabljajo obnovljivo energijo sonca. - Možnost pridobitve nepovratnih finančnih spodbud – prehod na obnovljive vire in učinkovito rabo energije spodbuja tudi Eko sklad, ki lahko z nepovratno subvencijo pomembno zmanjša začetno investicijo. - Najnižji skupni strošek lastništva – medtem, ko je investicija v geotermalno toplotno črpalko višja od primerjalnih sistemov, je seštevek vseh stroškov v njeni življenjski dobi bistveno nižji od alternativnih rešitev.

Zmotno je prepričanje, da so geotermalne toplotne črpalke primerne le za novogradnje. Stara meščanska vila v Logatcu se že več let učinkovito ob nizkih stroških ogreva z geotermalno toplotno črpalko Thermia. FOTO: Atlas trading

"Resnično nimam nobenih težav s toplotno črpalko. Meni deluje brezhibno, tako kot ob zagonu, sploh ne vem, da jo imam. Največ pa mi pomeni udobje on konstantno prijetni temperaturi." Gregor T., Logatec

Odločitev o ogrevanju se ne konča z izbiro naprave

Dolgoročno učinkovitost ogrevalnega sistema zagotavljajo dobra zasnova, kakovostna izvedba in zanesljiv partner, ki uporabniku stoji ob strani tudi po vgradnji. Zato se je potrebno pred nakupom ustrezno informirati in izbrati izkušenega strokovnjaka , ki vam bo pomagal pri: - pravilni izbiri sistema glede na značilnosti objekta in potrebe stanovalcev, - strokovni izvedbi in vgradnji, ki pomembno vplivata na učinkovitost in življenjsko dobo sistema, - pridobivanju subvencij, ki vam lahko znatno olajšajo nakup, - podpori in servisu po nakupu, za popolno udobje bivanja.



"Sama organizacija in delo je bilo izvstno narejeno in take delavce je imeti prijetno v hiši." Marija in Anton M., Grosuplje

Namesto obljub izberite garancije

Podjete Atlas je ekskluzivni zastopnik pionirske švedske znamke Thermia, ki je sinonim za inovativne, zanesljive in učinkovite toplotne črpalke. Ker se zavedajo, da odločitev za nakup toplotne črpalke spremljajo številni dvomi, so oblikovali sedem konkretnih garancij , s katerimi odgovarjajo na ključne skrbi kupcev. Za vsako garancijo stoji konkretno, finančno zavezujoče nadomestilo ponudnika, da lahko njihovi kupci svojo odločitev sprejmejo brez strahu, da bi bili prepuščeni sami sebi.

V Atlasu so strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, ki kupcem nudijo strokovno pomoč pri svetovanju, namestitvi in zagonu toplotne črpalke, kot tudi pri pridobitvi subvencije in ko potrebujejo zanesljivo podporo ter servis. FOTO: Atlas trading

"Ekipa Atlas se je izkazala za izjemno prilagodljivo in odzivno. Prisluhnili so našim željam ter nam skozi celoten potek projekta nudili strokovno svetovanje in tehnično podporo. Pomagali so nam tako pri začetnih korakih kot tudi pri kasnejših manjših prilagoditvah sistema." Ivan L., Notranje Gorice

Preudarna naložba za prihodnja desetletja

Geotermalna toplotna črpalka zagotavlja visoko bivalno udobje skozi vse leto ob nizkih obratovalnih stroških. Omogoča učinkovito ogrevanje pozimi, pasivno hlajenje poleti ter obilico tople sanitarne vode v vseh letnih časih. Ob ustrezni zasnovi in kakovostni izvedbi uporabniku ni treba skrbeti za upravljanje različnih sistemov, temveč lahko zgolj uživa v stalno prijetni temperaturi in brezskrbnem bivanju.

Izredno zmogljiva geotermalna toplotna črpalka Thermia Morix vsebuje naravno hladivo R290 z zelo nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP 0,02). FOTO: Atlas trading