Prihodnost slovenskega kmeta – bomo še jedli domačo hrano?

Na kmetiji Žabje na Brdu pri Domžalah kmetuje Andrej Hribar z družino. Sedem lačnih ust hrani njihova pretežno živinorejska kmetija – z ženo imata namreč pet otrok. Kmetija je v njegove roke prišla kot dediščina, na njej med drugimi še vedno brenči traktor, ki sta ga pred 50 leti kupila njegova starša. Čeprav še vedno deluje, je vse prej kot sodoben pripomoček, ki pa je na kmetiji nujno sredstvo. A kot je pojasnil v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A, je cena traktorja, ki je pred 10 leti stal 50 tisoč evrov, danes 80 tisočakov.

Eden največjih stroškov na kmetiji so energenti, pravi kmet Andrej Hribar. FOTO: Luka Kotnik

"Naši produkti, konkretno mleko, se niso toliko podražili, da bi se to pokrilo," pripomni in doda, da so med največjimi izdatki na kmetiji energenti. "Za našo kmetijo je to kar velik strošek. Glede na to, da letno porabimo preko 7 tisoč litrov kmetijskega goriva, to pomeni, da sem decembra lani za 2 tisoč litrov plačal dobrih 2 tisoč evrov, zdaj pa bomo dali tisoč evrov več," opisuje.

Ali kmet Andrej Hribar verjame, da bo kmetija prihodnost tudi za katerega od njegovih petih otrok in kaj je natežje kmetijsko opravilo, pa v posnetku pogovora iz oddaje Svet na Kanalu A.

Premier Janez Janša je na sejmu Agra omenil, da so kmetje strateška infrastruktura Slovenije, in Hribar, ki zase pravi, da je optimist, verjame, da to drži. "V veliko primerih pa imam tudi občutek, da smo odrinjeni. Zavedamo se, da bomo hrano vedno pridelovali, čeprav se veliko govori o umetno pridelani hrani, a sam verjamem, da bomo to hrano, ki jo pridelamo na naših poljih, njivah, v hlevih, uživali ne samo mi, ampak vse svetovno prebivalstvo vsaj naslednjih 10 let ali še več," razmišlja.

Andrej Hribar si želi, da bi kmetijo prevzel eden od njegovih petih otrok, sam pa bi se umaknil v ozadje. FOTO: Luka Kotnik