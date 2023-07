Prihodnost televizorjev je tu: Nova generacija Hisense Mini-LED ULED se predstavi

Televizorji so se v svoji bogati zgodovini razvili v naprave, ki ponujajo mnogo več od zgolj gledanja filmov in TV programa. Dandanes najmodernejši sprejemniki omogočajo tudi vrhunsko doživetje igranja iger in enostavno brskanje med vsebinami.

icon-expand Funkcija Total Ambient Adaptive samodejno prilagaja svetlobo in senzorje. FOTO: Arhiv ponudnika

Z naprednimi uporabniškimi vmesniki lahko izkušnjo gledanja povsem prilagodimo svojim potrebam. Izbrati televizor, ki bi zadovoljil pričakovanja glede kakovosti slike, zvoka, uporabniške izkušnje in funkcionalnosti, zato ni lahka naloga. Za vse, ki morda premišljujete o nakupu nove televizije, smo pripravili pregled novosti in tehnologij, ki jih prinaša nova linija Hisensovih televizorjev Mini-LED ULED. Nova linija televizorjev Hisense Mini-LED ULED Kategorija televizorjev Hisense Mini-LED ULED vključuje več serij, začenši z U6, ki je na voljo v velikosti 55 in 65 palcev, serijo U7 v velikostih 75, 65 in 55 palcev, U8 in vodilni model UX, ki je na voljo v velikostih 65 in 85 palcev. Vsi modeli uporabljajo tehnologijo Mini-LED, ki prinaša revolucijo v gledanju. Gledalci lahko ne glede na vsebino uživajo v zanesljivi sliki in visokem dinamičnem kontrastu z izjemno podrobnimi svetlimi in temnimi odtenki ter vsemi fantastičnimi podrobnosti vmes, pri tem pa televizor ostaja izjemno tanek. Predstavljajte si na primer jasno sliko vibriranja strune na harfi ali natančne podrobnosti Michelangelove poslikave Sikstinske kapele.

icon-expand

Optimizirano gledanje brez utrujenih oči Trendi gledanja filmov in serij so se v zadnjem desetletju spremenili s prihodom ponudnikov pretočnih vsebin in porastom maratonskega gledanja vsebin (ang. binge-watching), zato je še toliko bolj pomembno, kakšno tehnologijo uporablja televizija za prikaz slike. Mini-LED ULED televizorji slonijo na naprednem patentiranem Hi-View Engine X, ki simulira vzorce človeških možganov za resnično optimizirano sliko od prizora do prizora. Tehnologija Dynamic X-Display pa ponuja izkušnjo na ravni kina, tudi, če sliko spremljate iz kota sobe. Ta funkcija tudi učinkovito premaguje in odpravlja najhujše bleščanje podnevi ali ponoči, medtem ko tehnologija Total Ambient Adaptive samodejno zazna svetlost in temperaturo svetlobe v okolici ter temu primerno prilagodi nastavitve.

icon-expand Gledalci lahko ne glede na vsebino uživajo v zanesljivi sliki in visokem dinamičnem kontrastu z izjemno podrobnimi svetlimi in temnimi odtenki ter vsemi fantastičnimi podrobnosti vmes. FOTO: Arhiv ponudnika

Vrhunska zvočna zmogljivost Zvočni del televizorjev Mini-LED ULED je prav tako vznemirljiv kot video. Model UX se ponaša s posebnim dizajnom stranskih zvočnikov in zadaj nameščenim nizkotoncem brez potrebe po zapleteni zunanji postavitvi zvočnikov. Vsi, ki želijo še dodatno izboljšati zvočno izkušnjo, lahko to uredijo enostavno, saj se zvočniki s televizorjem in med seboj povezujejo brezžično. Dobra novica za vse, ki sovražite kable, kajne? Zvočnike tako namestite v le nekaj minutah za najboljšo kinematografsko izkušnjo kar iz domače dnevne sobe.

Raj za ljubitelje iger Nova linija televizorjev Hisense Mini-LED ULED bo navdušila tudi ljubitelje iger. Game Mode PRO ponuja vse funkcionalnosti za brezhibno izkušnjo igranja. Najsodobnejše tehnologije zagotavljajo gladko igralsko izkušnjo brez zakasnitev, tudi če procesor grafike zaostaja. Vse generacije navdušencev nad videoigrami bodo tako še bližje zmagi. Strah pred trganjem zaslona in zatikanjem v najbolj napetem trenutku pa je vsekakor odveč.

icon-expand