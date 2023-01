'Prihranek, v denarju ali električni energiji, zanemarljiv v primerjavi s tveganjem'

Kot so sporočili z Avto-moto zveze Slovenije, so sicer že novembra lani, takoj po Darsovem ukrepu, s katerim je zatemnil določene dele slovenskih avtocest in hitrih cest, izrazili zaskrbljenost ter mnenje, da je tovrstno varčevanje neutemeljeno, tveganje za voznike pa (pre)veliko in nepotrebno, še zlasti na priključkih in v območjih prepletanja, ki predstavljajo večje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Po skoraj treh mesecih, ko je bila razsvetljava na določenih delih slovenskih avtocest in hitrih cest ugasnjena ali zmanjšana, je Dars v teh dneh osvetljenost povrnil v prvotno stanje. Upravljavec slovenskih avtocest in hitrih cest je s tem sledil enotnemu pozivu strokovnjakov prometne varnosti in drugih deležnikov, ki so se po medijski izpostavitvi te problematike na pobudo ministrstva za infrastrukturo 10. januarja 2023 sestali na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).

Povzetek raziskav na tem področju izkazuje, da osvetlitev znižuje prometne nesreče s smrtnim izidom tudi do 60 odstotkov, telesne poškodbe udeležencev prometnih nesreč pa do 25 odstotkov. Prihranek, v denarju ali električni energiji, je torej zanemarljiv v primerjavi s tveganjem, kaj vse gre lahko narobe, poudarjajo in dodajajo, da so avtoceste nadstandard, ki ga uporabniki plačujemo prek vinjet, in morajo zagotavljati tudi ustrezne potovalne čase, je povedal generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije Jure Kostanjšek.

V AMZS pozdravljajo odločitev in spoznanje, da je vendarle prevladala skrb za varnost udeležencev v prometu. S tem tudi kot družba (po)kažemo, da je človeško življenje največja vrednota, je Kostanjšek komentiral ponovno osvetljenost bolj izpostavljenih delov slovenskih avtocest in hitrih cest. Ob tem pa dodal: "Ob tem z vidika zelenega prehoda podpiramo napoved Darsa, da bo, po že izvedeni zamenjavi večine svetilk z varčnimi led svetilkami, začel investirati v lastne vire solarne ali morda tudi vetrne energije za napajane avtocestne razsvetljave. Da torej v prihodnje ob morebitni energetski krizi ne bo iskal prihranka v zmanjšanju osvetlitve in s tem ravni prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah, ampak bo zagotovil ustrezen trajnosten vir električne energije."