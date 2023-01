Prihranek za vas in planet pri nakupu računalniške opreme

Nenehno lansiranje novih modelov botruje temu, da so na trgu na voljo refurbished računalniki . Enako zaželeni so tudi rabljeni računalniki .

Vedno bolj zanimivi so tako rabljeni prenosniki , ali računalniki, ki so pred tem že obnovljeni. Prav tako se povečuje število servisov in trgovin, ki ponujajo tovrstno opremo. Torej, ali se vam splača izkoristiti možnost izbire rabljene opreme?

V primerjavi z novimi računalniki lahko rabljeni računalniki ali rabljeni prenosniki stanejo tudi do 80 % manj. Za tiste, ki želijo prihraniti pri nakupu računalnika, je nakup prenovljenega računalnika odlična alternativa.

Računalnike tako lahko razdelimo na obnovljene in rabljene. Rabljena oprema je oprema, ki se običajno uporablja in nato da v prodajo. Prenovljen izdelek pa je nekaj povsem drugega. Gre za opremo, ki je v veliko primerov neuporabljena in je bila, zaradi različnih napak, vrnjena proizvajalcu. Tako je tovrstna oprema predhodno pregledana in popravljena. Iz tega razloga so refurbished računalniki in refurbished prenosniki, rešitev, ki zagotavlja zmogljive, močne in zanesljive računalnike, za katere ste lahko prepričani, da popolnoma delujejo. Je oprema, ki se po funkcionalnosti v ničemer ne razlikuje od novega izdelka in običajno ima v primeru okvare veljaven garancijski list. Cena pa bo lahko tudi za polovico nižja. Kar pa ne pomeni, da rabljeni prenosni računalniki niso dobra izbira, saj so tudi ti popolnoma uporabna oprema.

Zmanjšajte vaš vpliv na okolje

Ne samo, da bo rabljena in prenovljena oprema zagotovila visokokakovostno opremo po občutno nižji ceni, hkrati bo tudi tovrstna izbira, prispevala k varovanju naravnega okolja našega planeta.

Z nakupom rabljene računalniške opreme dobro vplivamo na naravno okolje. In sicer, popolnoma delujoč računalnik ne konča v smeteh. Velikokrat se tovrstna oprema zavrže kar na običajnih odlagališčih in ne na posebnih zbirnih mestih, ki so namenjena tovrstnim odpadkom. S tem se v okolje prenašajo še posebej škodljivi elementi, kot so baterije za prenosnike.