Prihranite denar, ki ga porabite za predrage inštruktorje fitnesa

Ne boste več zamudili treninga na drugi strani mesta, ko vam obveznosti tega ne dopuščajo ali ker bi šli raje v kino. Doma imate vse, kar potrebujete za zabavno rutino, ki pomaga učvrstiti mišice in oblikovati postavo.

Kombinacija plesa, fitnesa, kardio vadbe in masaže je najbolj zabavna oblika treninga, kar ste jih kdaj doživeli. Postavite vaš Twistty pred TV med gledanjem vaše najljubše serije in v eni uri boste naredili svojo dnevno kondicijo.

Twistty je genialen izum iz še enega razloga. Hkrati spodbuja k gibanju in masira stopala. Podloga, na kateri stojite, ima strateško postavljene izbokline, ki stimulirajo meridiane. To bo pomagalo mišicam, da ostanejo dlje v gibanju in s tem pospešilo učinke treninga.

Trik je v tem, da vrtenje, h kateremu vas spodbuja Twistty, aktivira celotno telo – noge, stegna, pas, trebuh in roke. Vedno je na dosegu roke, kar vas bo motiviralo k pogostejši vadbi.

To fitnes opremo lahko shranite pod posteljo, na dno omare ali za vrata. Je tako kompaktna, da ne moti niti v najožjem prostoru.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje -samo na strani Flamingoshop poiščite Twistty - Opremo za vadbo in si zagotovite neverjetne popuste!

Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Če torej iz kakršnegakoli razloga želite izdelek vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Ta popust na opremo za vadbo velja časovno omejen in traja do polnoči ali do razprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se hitro topi, le še nekaj kosov Twistty - opreme za vadbo.

Kombinacija plesa, fitnesa in masaže pomaga dvakrat hitreje do želene postave





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.