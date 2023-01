Prihranite do 50% z nakupom refurbished gaming opreme

Če želite prihraniti pri nakupu gaming opreme, lahko razmislite o nakupu refurbished računalniške opreme.

Refurbished računalniška oprema so obnovljeni ali prenovljeni izdelki, ki so bili uporabljeni, vendar so bili pozneje pregledani, popravljeni in nadgrajeni, da zagotavljajo enako kakovost kot novi izdelki.

icon-expand

Refurbished gaming prenosniki in računalniki so lahko odlična izbira za igralce, saj lahko prihranite do 50% v primerjavi z nakupom nove opreme. Nove komponente v refurbished računalnikih podpirajo tudi najzahtevnejše igrice Refurbished gaming prenosniki in računalniki vsebujejo nove komponente, ki so bile vgrajene namesto starih, poškodovanih ali nedelujočih komponente. Te nove komponente so ponavadi visoke kakovosti in podpirajo tudi najzahtevnejše igrice.

icon-expand