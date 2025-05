Prihranite od 60 do 80 % na računih za električno energijo

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti. Novi standard postavljajo pametne tehnologije in napredno upravljanje, ki odjemalcem omogočajo bistveno višje prihranke in boljši izkoristek naložbe. Prav to združuje Paket Pametna samooskrba, s katerim se začenja novo poglavje v energetski neodvisnosti gospodinjstev.

OGLAS

Paket pametna samooskrba FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Paket Pametna samooskrba Paket Pametna samooskrba je odlična izbira za vse, ki želite zmanjšati stroške elektrike in povečati energetsko neodvisnost. Razvil ga je največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, GEN-I Sonce, v sodelovanju s podjetjem GEN-I. Paket združuje vrhunsko tehnologijo in inovativne rešitve za največje prihranke pri oskrbi z električno energijo, saj vam zagotavlja od 60 do 80 % nižje stroške električne energije. To pomeni, da večina uporabnikov, ki se odločijo za paket dolgoročno plačuje mnogo manj kot polovico dosedanjih računov za električno energijo. Paket vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I upravlja tako, da omogoča optimalen izkoristek shranjene energije, vi pa zato vsak mesec prejmete fiksni popust na računu za električno energijo. Poleg izdatnih prihrankov, ki vam jih zagotavlja sončna elektrarna, si s paketom Pametna samooskrba zagotovite še dodatne prihranke z odkupom presežno proizvedene električne energije in dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni, ki jo ponuja GEN-I. Prihranki iz treh virov Paket Pametna samooskrba združuje inovativne rešitve, ki zagotavljajo prihranke na več ravneh.

GEN-I Sonce FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

1. Pametno upravljanje hranilnika energije Vaš hranilnik energije shranjuje presežke energije, ki jih ne porabite takoj. Napredno upravljanje tega sistema omogoča, da se izkoristi celoten potencial baterije, kar vam prinaša fiksni mesečni popust na računu za elektriko. Na ta način so vaši stroški nižji skozi celo leto, ne glede na letni čas oz. nihanja v proizvodnji energije.

2. Odkup presežno proizvedene električne energije

Vsak presežek proizvedene energije, ki ga ne morete porabiti ali shraniti, GEN-I odkupi v obliki dobropisa. Tako se vam mesečni strošek za električno energijo vsak mesec avtomatično zniža za odkupljeno energijo s strani GEN-I. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo enak 0 €. Še več, preostala vrednost odkupljene energije se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat. Ta produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni.

Sončna elektrarna FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

3. Proizvodnja električne energije za lastne potrebe

Sončna elektrarna proizvaja elektriko za vaše gospodinjstvo, kar zmanjša vašo odvisnost od nakupov elektrike iz omrežja. Kadar pa jo potrebujete, vam jo paket zagotavlja po ugodni in fiksni ceni. Brezobrestno odplačevanje, ki ne bremeni vašega proračuna Dodatna velika prednost paketa Pametna samooskrba je možnost brezobrestnega odplačevanja investicije, kar omogoča nakup brez dodatnih finančnih bremen. Na voljo so tri sheme odplačevanja: - 5-letno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačno zavarovanje in vzdrževanje. - 7-letno odplačevanje z lastno udeležbo. - 10-letno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov. Z brezobrestnim odplačevanjem, ki ga nudi GEN-I Sonce za paket Pametna samooskrba si zagotovite nakup paketa, ne da bi vas strošek nakupa dodatno bremenil. Model odplačevanja je nastavljen tako, da si z mesečnimi prihranki, ki jih zagotavlja paket, poplačujete višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije. Vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko, vključno z brezobrestnim odplačevanjem investicije, bo tako ostal zelo podoben tistemu, ki ga trenutno plačujete. Tako si z mesečnimi prihranki, ki jih omogoča paket, poplačate višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije. Po odplačilu sledi neprekinjeno obdobje od 60 do 80 % nižjih stroškov na računu, seveda pod pogojem, da ostanete na paketu Pametna samooskrba tudi po odplačilu investicije in tako koristite vse njegove ugodnosti.

Sončna elektrarna s hranilnikom energije FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Tri družine, tri različne zgodbe, en pameten prihranek Pametna samooskrba lahko pokrije od 60 do 80 % letnih potreb po elektriki. Kolikšen je vaš odstotek prihranka je odvisno od porabe in velikosti samooskrbnega sistema. V vsakem primeru pa pomeni pomemben korak k večji neodvisnosti in nižjim stroškom. Pametna samooskrba prinaša velike prihranke različnim gospodinjstvom, ne glede na to, ali gre za nizkoenergijsko hišo, gospodinjstvo z dopolnilno dejavnostjo ali povprečno družinsko hišo. Vsaka družina ima svoje potrebe in navade, vendar jih povezuje odločitev za večjo energetsko neodvisnost in nižje stroške elektrike. Spoznajte družine Kovač, Novak in Zupan, ki s prehodom na paket Pametna samooskrba danes plačujejo od 60 do kar 80 % manj za električno energijo kot pred investicijo. Družina Kovač – nizkoenergijska hiša, 79 % prihranek Družina Kovač živi v nizkoenergijski hiši in letno porabi približno 6.000 kWh elektrike, pri čemer za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko. Pred odločitvijo za paket Pametna samooskrba so za elektriko plačevali 1.213 € na leto. Danes, zahvaljujoč lastni sončni elektrarni in naprednemu upravljanju baterijskega hranilnika, znaša njihov letni strošek le še 251 € – to pomeni kar 962 € letnega prihranka oziroma 79 % nižji strošek za elektriko. Računi družine Kovač Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 101 € 21 € Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 1.213 € 251 € * Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 6 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 7 kW z baterijskim hranilnikom 15 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno. Družina Novak – z dopolnilno dejavnostjo, 62 % prihranek Družina Novak ima na domači kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, zaradi česar je njihova letna poraba elektrike večja in znaša 20.000 kWh. Pred vključitvijo v Pametno samooskrbo so za elektriko plačevali 3.976 €, zdaj pa njihov letni strošek znaša 1.495 €. To pomeni 2.481 € prihranka oziroma 62 % nižji letni strošek za elektriko. Računi družine Novak Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 331 € 125 € Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 3976 € 1495 € * Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 20 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 20 kW z baterijskim hranilnikom 15 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

Izračunajte prihranek FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Družina Zupan – tipična družina, 66 % prihranek Družina Zupan predstavlja tipično slovensko gospodinjstvo, ki živi v hiši. Letno porabijo 11.000 kWh električne energije. Njihova sončna elektrarna ima moč 11 kW, poleg tega pa uporabljajo hranilnik z zmogljivostjo 10 kWh. Pred samooskrbo so za elektriko plačevali 2.200 € na leto, zdaj pa le še 755 €. S tem letno prihranijo 1.446 €, kar pomeni 66 % nižji strošek za elektriko. Računi družine Novak Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 183 € 63 € Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 2200 € 755 € * Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 11 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 11 kW z baterijskim hranilnikom 10 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno. Vsem trem družinam stroške znižuje napreden paket Pametna samooskrba, ki stranki zagotavlja najvišje prihranke iz treh virov – energije proizvedene iz sončne elektrarne, odkupa presežno proizvedene elektrike in fiksnega mesečnega popusta za upravljanje hranilnika energije v vseh letnih časih.

Na kaj morate biti pozorni pri izbiri rešitve za samooskrbo?

Pri primerjavi ponudb za samooskrbo se pogosto pojavljajo velike razlike v obljubljenih prihrankih. Da boste sprejeli pravo odločitev, bodite pozorni na ključne dejavnike, ki vplivajo na dejanski prihranek in dolgoročno učinkovitost samooskrbnega sistema. - Izračuni prihrankov : Pri izbiri samooskrbne rešitve se ne osredotočajte le na odstotke prihranka – preverite, kaj se dejansko skriva za številkami in ali bo samooskrbni sistem res ustrezal vašim potrebam na dolgi rok. Pozorni bodite tudi na to, ali izračuni vključujejo porabo vaše toplotne črpalke ali drugih večjih porabnikov elektrike. Če jih ponudba ne upošteva, so napovedani prihranki lahko nerealno visoki in v praksi ne bodo dosegli pričakovanj. Prihranki so odvisni od značilnosti vsake hiše – porabe, velikosti, lege. Za natančen izračun uporabite (link do kalkulatorja) in se prepričajte o prihrankih posebej za vas. - Zanesljiva kakovost in vrhunska tehnologija: nekateri ponudniki ponujajo sončne elektrarne in hranilnike nižje kakovosti, ki morda na začetku pomenijo nižji vložek, a dolgoročno ne zagotavljajo enake učinkovitosti in življenjske dobe kot vrhunske komponente v paketu Pametna samooskrba. Sončna elektrarna GEN-I Sonce je zasnovana z najsodobnejšimi komponentami priznanih svetovnih proizvajalcev, kar zagotavlja vrhunsko učinkovitost in dolgotrajno zanesljivost. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so zasnovane tako, da brez težav kljubujejo ekstremnim vremenskim razmeram – od močnega dežja, toče in vetrovnih sunkov do temperaturnih nihanj in visoke vlažnosti. Številna testiranja potrjujejo njihovo vzdržljivost in dolgoročno delovanje v vseh pogojih. - Dolgoročne garancije na komponente : ker verjamemo v kakovost naše opreme, vam zagotavljamo dolgoročne garancije za vse ključne komponente vaše sončne elektrarne. Več o garancijah si preberite TUKAJ.

Strokovnost in izkušnje na prvem mestu