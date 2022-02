Prihranite tisoče evrov pri stroških elektrike vašega podjetja

Sončna elektrarna je odlična rešitev za pokrivanje potreb po energiji in zmanjšanje stroškov za podjetja in industrijske obrate. Industrijski obrati namreč porabijo veliko količino električne energije in to praviloma večji del v času, ko sončne elektrarne tudi proizvedejo največ. Industrijski objekti imajo tudi veliko prednost zaradi večje energetske in strešne kapacitete, kar omogoča postavitev večje elektrarne in s tem nižjega stroška na kW inštalirane naprave. Zato so zanimivi tudi za investitorje, ki najamejo strešne površine za izgradnjo sončne elektrarne, elektriko pa po znižani ceni prodajajo lastniku nepremičnine.