'Prijatelj, če si lačen naj te ne bo sram, kruh lahko vzameš zastonj'

Prvi stikt z ljudmi ima prodajalka Smilja, ki pravi, da je marsikomu nerodno prositi za eno malenkost, a jim ona z veseljem priskoči na pomoč in jim vselej tudi sama prisluhne. "Včasih pride kakšen samo na pogovor, ko pridejo skozi vrata, vidiš, da bi začel samo pogovor, da s tem pogovorom sprosti in sebe in mene, na koncu pa me vpraša, če lahko dobi kaj zastonj," je povedala.

Da iz moke nastanejo mojstrovine, so zadolženi peki, ki delajo podnevi in ponoči, da bi nas v pekarnah zmeraj čakal svež kruh. "Delo je naporno, ker se dela v treh izmenah od treh zjutraj pa do enajstih zvečer, od priprav do vsega, drugače pa je zelo lepo delo, saj veste, človek, ko se naje, je najbolj zadovoljen," je prepričan Pandurević.