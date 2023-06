Prijava suma kršitev okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Salonit Anhovo

Inšpektoratu RS za okolje in energijo je občina Kanal ob Soči podala sum kršitev okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Salonit Anhovo. Po predstavitvi Civilne iniciative DANES in po pregledu informacij javnega značaja je ugotovila več kot sto posameznih utemeljenih primerov suma kršitev v letih 2021 in 2022.

Ugotovljeni sum kršitev se nanaša na več členov okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Salonit Anhovo. V letih 2021 in 2022 je bil ugotovljen sum kršitev, ki se nanašajo na: preseganje dnevnih povprečnih mejnih vrednosti izpustov NOX, kršitve pri delovanju sistema za avtomatično prekinitev doziranja odpadkov, neizvajanje ukrepov v primeru okvar, preseganje največjih masnih pretokov snovi in izvajanje sosežiga odpadkov, ko za to niso izpolnjeni ustrezni pogoji, in sum neustreznosti podatkov v pristojnih poročilih (predvsem v času izvajanja meritev in nekaj dni po meritvah).

Zaznali so več primerov sosežiga odpadkov pri prenizki temperaturi, pri čemer se tvorijo strupeni dioksini in furani, več primerov preseganja največjih dovoljenih pretokov prahu in sistemsko neizvajanje ukrepov za preprečevanje nenamernih izpustov, kot so: zmanjševanje obsega sosežiga, popolna prekinitev, kot to določa OVD v primeru okvar, preseganje mejnih vrednosti zaradi sosežiga. Prav tako pa so zaznali tudi preseganje dnevnih mejnih vrednosti NOX in nedelovanje avtomatskega sistema za prekinitev doziranja odpadkov, če niso izpolnjeni ustrezni pogoji za sosežig.