Prijava za subvencionirano bivanje v študentskih domovih od 1. julija

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je objavilo javni razpis za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023. Prošnjo za sprejem lahko oddajo na spletnem portalu eVŠ od 1. julija 2022. Na prvo prednostno listo bodi uvrščeni študenti, ki bodo prošnjo za sprejem oddali do 16. avgusta 2022.

Skupaj je razpisanih 12.149 mest za subvencionirano bivanje. Za sprejem je namenjenih 4.685, za podaljšanje bivanja 7.464, poleg tega še 49 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno ali začasno zaščito, so sporočili predstavniki Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Vrednost subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,5, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov. Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno in začasno zaščito za prihodnje študijsko leto sta objavljena na spletnih straneh študentskih domov. Ministrstvo obvešča: · Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ od 1. julija 2022. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2022. · Študenti morajo prošnjo za podaljšanje oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1. 7. 2022 ter najkasneje do 16. avgusta 2022.