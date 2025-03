Prijave na vodilna mesta v Sloveniji: štiri petine moških

Več moških prijav je lani na MojeDelo.com prišlo tudi za položaje v gostinstvu. In sicer so moški oddali 80 odstotkov prijav za vodstvene pozicije v kuhinji, kot je na primer šef kuhinje, prav tako je bilo 50 odstotkov več moških med prijavljenimi za pomočnika v kuhinji. Edina izjema v tem trendu je slaščičarstvo, kjer se je prijavilo dvakrat več žensk kot moških.

Moški so bili v večini tudi po prijavah za vodstvene položaje oziroma vodje oddelkov, za katere so oddali skoraj dve tretjini prijav. Med prijavljenimi kandidati je bilo za te funkcije tako le 35,5 odstotka žensk.

Nepričakovano se je več moških prijavilo na delovno mesto čistilca, in sicer za deset odstotkov.

Podatki MojeDelo.com za leto 2024 kažejo še, da so se na nekatera delovna mesta lani v enakem deležu prijavili tako moški kot ženske. To velja za poklice, kot so pravnik, finančni kontrolor, finančni svetovalec, inženir kemijske tehnologije in celo mesar.

Nekateri poklici medtem ostajajo izrazito moški, saj zanje lani ni bilo nobene prijave ženske. To velja za delovna mesta, kot so avtoelektričar, fizik, gasilec/reševalec, inženir metalurgije in tesar.

"Kljub temu se na določenih področjih razlike manjšajo, saj vedno več žensk vstopa v nekoč izrazito moške panoge," so še navedli pri MojeDelo.com. Tako je bilo denimo med prijavljenimi za voznika tovornjaka ali osebnega avtomobila 10 odstotkov žensk.