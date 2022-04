Prijavite se na brezplačen seminar o laserski korekciji dioptrije v Ljubljani!

Zagrebški center za lasersko korekcijo vida Optical Express je edini v tem delu Evrope, ki za lasersko korekcijo vida uporablja tehnologijo CustomVue in IntraLase, katero odobrava tudi NASA za korekcijo vida astronavtov. Iz teh razlogov ste lahko prepričani, da imate na voljo vrhunsko kakovost oskrbe in najboljšo klinično izkušnjo.

Operacije oči si lahko privošči čedalje več ljudi, saj niso več tako drage kot nekoč. Številni očesni centri ponujajo različne ugodnosti, od obročnega odplačevanja pa vse do popustov, zato je pred končno odločitvijo nujno dobiti primerjavo med njimi. Ker je vid samo eden in zelo dragocen, pa je poleg cene pomembna tudi, kako so bile obstoječe stranke zadovoljne pri posameznem očesnem centru.

Naj strah ne bo ovira, če se želite dioptrije znebiti za vedno, je potrebno mešane občutke pred operacijo vzeti v zakup, saj je to nekaj povsem naravnega in običajnega. Rezervirajte termin za prvi pregled in premagajte strah. Premagala ga je tudi naša stranka ga. Nives, ki je svojo izkušnjo povzela v naslednjih stavkih.