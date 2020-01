Prijavite se na brezplačno šolo atopije

Ali veste kako živeti z atopijskim dermatitisom in kako ga prepoznati? Kaj so vzroki nastanka atopijskega dermatitisa, kateri so sodobni načini zdravljenja in kaj lahko naredimo sami?

Pridružite se nam na brezplačni šoli atopije, ki jo pripravljamo v Radison Blu Plaza Hotelu v Ljubljani.



Kaj lahko pričakujete?



- Predavanje: dr. Olga Točkova, spec. dermatovenerologije, tema: Kako živeti z atopijskim dermatitisom in kako ga prepoznati. Kaj so vzroki nastanka atopijskega dermatitisa, kateri so sodobni načini zdravljenja in kaj lahko naredimo sami.

- Predavanje: Mojca Dobrovoljc, tema: Predstavitev izdelkov za nego atopijske kože in nasveti za lajšanje težav z atopijskim dermatitisom

- Darilo ob udeležbi