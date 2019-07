Gordana Živčec Kalan za generalno direktorico UKC Ljubljana

V torek opolnoči se izteče rok za prijavo na razpis za mesto generalnega direktorja UKC Ljubljana. Za zdaj sta prijavo na to funkcijo javno potrdila dva kandidata, in sicer nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan in nekdanji župan Dobrepolja, Janez Pavlin. Oba sta prepričana, da imata izkušnje in znanje za vodenje naše največje bolnišnice s približno 450 milijoni evrov zdravstvenega denarja in več kot 8.000 zaposlenimi.