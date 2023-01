Prijazna policijska kužka Pope in Ran iščeta topel dom

Simpatična policijska psa, kratkodlaki ptičar Pope in belgijski ovčar Ran, iščeta nov dom. Prvi šteje dve leti, drugi pa leto in pol. Policija ju želi predati v oskrbo novim lastnikom, vsi zainteresirani pa lahko ponudbe Policiji izstavijo do 20. februarja. Ob tem morajo izpolniti obrazec.

Dva policijska kužka iščeta nov dom. Gre za dveletnega nemškega kratkodlakega ovčarja Popa ter enoinpolletnega belgijskega ovčarja Rana. "Iščeta skrbne lastnike in nov, topel dom," so zapisali na Policiji. Dodali so, da lahko zainteresirani za nakup kosmatincev svoje ponudbe oddajo do 20. februarja 2023.

icon-expand Policijski pes Pope FOTO: MNZ

Dvoletni Pope je nemški kratkodlaki ptičar črne barve, njegovo službeno ime je Pope "od SLO Policije 1949". Skotil se je 16. novembra leta 2020. Njegova izhodiščna cena je 800 evrov. Službeni pes z imenom Ran "od SLO Policije 1949" je belgijski ovčar, skoten 16. oktobra 2021. Ob tem so na Policiji dodali, da ima črno-rjavi kosmatinec poleg delovnih tudi zdravstvene težave, in sicer ima eno samo oko. Drugega so mu pri starosti štirih mesecev zaradi vnetja morali odstraniti. Izhodiščna cena za Rana je 300 evrov.

icon-expand Policijski pes Ran FOTO: MNZ

Psička si lahko morebitni novi lastniki po predhodnem dogovoru z Markom Medveškom ogledajo na Oddelku za šolanje službenih psov na Gmajnicah 34 v Ljubljani. Z njim lahko v kontakt stopijo prek telefonskih številk 01 200 22 50 ali 01 200 22 51. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb pa nudi Mojca Pleško Grah na telefonski številki 01 428 47 23 ali na elektronskem naslovu mojca.plesko-grah@gov.si.