Prijeli obtoženega za podtaknjeno bombo pred velenjskim Vegradom

Po vrnitvi v Celje je celjsko okrožno sodišče leta 2021 zoper njega znova razpisalo predobravnavni narok, na katerem je krivdo v zadevi Vegrad zanikal. Od takrat sojenje ni bilo razpisano, Poplaz pa naj bi znova izginil v tujino.

Bojana Poplaza slovensko tožilstvo preganja, ker naj bi septembra 2010 na kljuko vhodnih vrat takratne Vegradove poslovne stavbe v Velenju nastavil ročno bombo, ki pa na srečo ni eksplodirala. Zaradi dejanja so ga maja 2011 prvič privedli na celjsko sodišče, ki pa mu je eno leto po dogodku odpravilo pripor, kar je Poplaz izkoristil in pobegnil v Nemčijo. Tam so ga aprila 2012 prijeli pri ropu banke, zaradi česar je nadaljnjih osem let in pol preživel v nemškem zaporu.

Po poročanju Slovenskih novic in Dnevnika se je v začetku preteklega tedna prijavil v enem od celjskih hotelov, ker pa je bilo njegovo ime zavedno v schengenskem informacijskem sistemu iskanih oseb, so bili o tem obveščeni policisti, ki so ga prijeli in privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor.

Po informacijah Dnevnika naj bi prijetje zahtevala Turčija. Pred 15 leti so namreč časopisi poročali, da naj bi bil Poplaz ovaden zaradi domnevnega tihotapljenja prehodne sestavine za proizvodnjo heroina v omenjeno državo.

Vsaj za zdaj pa je lahko Poplaz miren, saj ga naša država po navajanju Dnevnika zagotovo ne bo izročila Turčiji. Na celjskem sodišču ga namreč čaka že omenjeno sojenje zaradi domnevne nastavitve ročne bombe . "Zadeva je že dodeljena novemu sodniku in se obravnava prednostno," so za Dnevnik potrdili na sodišču.