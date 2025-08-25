Svetli način
Slovenija

Prijeli obtoženega za podtaknjeno bombo pred velenjskim Vegradom

Celje, 25. 08. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
Policija je v začetku preteklega tedna izsledila in prijela 67-letnega Bojana Poplaza, zoper katerega na celjskem sodišču poteka sojenje, ker naj bi pred 15 leti na kljuko vhodnih vrat velenjskega Vegrada nastavil ročno bombo. Prijeli so ga na zahtevo tujih organov, potem ko se je prijavil v enega od celjskih hotelov. Tiralico je za njim sicer razpisala Turčija, zaradi suma tihotapljenja prepovedanih snovi.

Bojana Poplaza slovensko tožilstvo preganja, ker naj bi septembra 2010 na kljuko vhodnih vrat takratne Vegradove poslovne stavbe v Velenju nastavil ročno bombo, ki pa na srečo ni eksplodirala. Zaradi dejanja so ga maja 2011 prvič privedli na celjsko sodišče, ki pa mu je eno leto po dogodku odpravilo pripor, kar je Poplaz izkoristil in pobegnil v Nemčijo. Tam so ga aprila 2012 prijeli pri ropu banke, zaradi česar je nadaljnjih osem let in pol preživel v nemškem zaporu.

Po vrnitvi v Celje je celjsko okrožno sodišče leta 2021 zoper njega znova razpisalo predobravnavni narok, na katerem je krivdo v zadevi Vegrad zanikal. Od takrat sojenje ni bilo razpisano, Poplaz pa naj bi znova izginil v tujino. 

Preberi še Domnevni 'Vegradov bombaš' ropal v Nemčiji?

Po poročanju Slovenskih novic in Dnevnika se je v začetku preteklega tedna prijavil v enem od celjskih hotelov, ker pa je bilo njegovo ime zavedno v schengenskem informacijskem sistemu iskanih oseb, so bili o tem obveščeni policisti, ki so ga prijeli in privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. 

Po informacijah Dnevnika naj bi prijetje zahtevala Turčija. Pred 15 leti so namreč časopisi poročali, da naj bi bil Poplaz ovaden zaradi domnevnega tihotapljenja prehodne sestavine za proizvodnjo heroina v omenjeno državo.

Vsaj za zdaj pa je lahko Poplaz miren, saj ga naša država po navajanju Dnevnika zagotovo ne bo izročila Turčiji. Na celjskem sodišču ga namreč čaka že omenjeno sojenje zaradi domnevne nastavitve ročne bombe . "Zadeva je že dodeljena novemu sodniku in se obravnava prednostno," so za Dnevnik potrdili na sodišču.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
25. 08. 2025 11.59
+1
Še sreča. Samo državljan je. Ah ti balkanci.
ODGOVORI
1 0
yugo13
25. 08. 2025 11.47
+3
V Turčijo naj ga izročijo, v tamkajšnjih zaporih ne bo tako užival kot pri nas.
ODGOVORI
3 0
Maribor?an 1
25. 08. 2025 11.38
Saj zmotil se ni nič.
ODGOVORI
0 0
suleol
25. 08. 2025 11.29
+1
pred 15 leti moj bog nasa sodisca pa to res nemore clovek verjet res 15 let pa kaj je z vami
ODGOVORI
1 0
bandit1
25. 08. 2025 11.33
-2
Pa ta se ne spomni kaj je včeraj jedel, ne pa kaj je delal pred 15 leti.
ODGOVORI
0 2
stylo
25. 08. 2025 11.26
A Hotel ,Arja vas. Zmaga ga majster
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
25. 08. 2025 11.02
+3
Mogoče ste se zmotili... Ste mislili, da je žal ni razneslo, ne k sreči.
ODGOVORI
4 1
bronco60
25. 08. 2025 11.01
+2
Se je lepo sam prijavil, je že v letih in nima kam, mi ga bomo pa lepo živeli, pa še mimo čakalnih vrst bo na vrsti za obravnave, lepo.
ODGOVORI
3 1
oježeš
25. 08. 2025 12.18
človek ne more verjeti, kaj moramo vse davkoplačevalci preživljati.
ODGOVORI
0 0
96bimBo
25. 08. 2025 10.55
+3
Ahhh, zadeva ni zastarala?
ODGOVORI
4 1
