Prijeli še dva, ki ju sumijo vpletenosti v mafijsko likvidacijo v Ljubljani

Zjutraj je v prestolnici Bosne in Hercegovine potekala mednarodna policijska akcija, v kateri so sodelovali pripadniki Uprave policije MUP Kantona Sarajevo, Europola in slovenske Policije, poroča Istraga.ba . Akcijo koordinira Tožilstvo Kantona Sarajevo. Prijeli so najmanj dva sodelavca Dine Muzaferovića – Cezarja , glavnega osumljenca za mafijski umor Safeta Zovka v Ljubljani novembra lani.

Preiskava je pokazala, da so Kekića ustrelili z avtomatskim orožjem. Še pred umorom pa naj bi mu člani kriminalne združbe grozili zaradi sodelovanja s policijo.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so 5. decembra v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote prijeli tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpletene v umor 42-letnega državljana BiH Satka Zovka, ki je pred tem uporabljal priimek Kekić. Njegovo truplo so 29. novembra našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, takoj pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb. Osumljenci za umor so 38-letni državljan BiH Dino Muzaferović – Cezar, ki ga na podlagi mednarodnih tiralic iščeta Hrvaška in BiH, 40-letni državljan Albanije in 22-letni državljan Slovenije.

Omenjena združba naj bi pred prijetjem načrtovala tudi umor urednika portala Istraga.ba Avda Avdića.