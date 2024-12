Iz Latinske Amerike novačili ženske in jih razvažali po Sloveniji

Kot je povedal Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, so prejšnji torek zaključili obsežno preiskavo, v sklopu katere so prijeli štiri osebe, dva tuja državljana in državljana Slovenije, ki so iz držav Latinske Amerike novačili ženske za spolne usluge, jih namestili v bližini Slovenije, nato pa jim organizirali prevoz na vnaprej dogovorjene lokacije po celotni Sloveniji, največkrat v gostinske namestitve ali najeta stanovanja. Osumljeni so izkoriščali slab socialni položaj žrtev in koristnikom zaračunavali opravljene storitve.

Preiskava je trajala več kot dve leti. "Osumljeni so na območju celotne Slovenije preko spletna oglaševali ponudbe spolnih storitev, urejali prevoz in nastanitev žrtev prostitucije ter skrbeli za plačilo spolnih storitev," je pojasnil Slapnik. V kriminalni združbi so imeli posamezniki razdeljene vloge. 13 žrtev sicer v Sloveniji ni imelo urejenega stalnega prebivališča, pridobile pa so status v EU.

Tri osumljence so privedli pred sodnika, četrtega so po zaslišanju in hišnih preiskavah izpustili. "Sodnik je po zaslišanju trojice zoper oba tujca odredil pripor," je pojasnil Slapnik.