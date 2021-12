Prijeli voznika, ki je v nehumanih razmerah v avtu prevažal 13 prebežnikov

Policiste so 30. avgusta letos obvestili, da je na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare obstalo osebno vozilo. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je bilo v vozilu skritih 13 državljanov Pakistana, ki so bili nagneteni v njegovem zadnjem delu. Voznik, ki jih je ilegalno pripeljal v Slovenijo, je s kraja pobegnil, ko je vozilo zaradi okvare obstalo.

Voznik naj bi državljane Pakistana naložil na območju Hrvaške in jih nelegalno pripeljal v Slovenijo, namenjeni pa so bili v Italijo. Zaradi vožnje v nečloveških razmerah so bili obnemogli. Enemu so pomoč na kraju nudili reševalci in ga zaradi slabega zdravstvenega stanja odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Državljane Pakistana so po izvedenih postopkih odpeljali v azilni dom v Ljubljani, o pobeglem vozniku pa so zbirali obvestila. Izsledili so ga v sredo, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Ker je nezakonito, za plačilo in v človeka nevrednih razmerah prevažal ljudi, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo ali bivanje v državi, ga bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu od tri do 15 let zapora in denarna kazen.