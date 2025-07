Prijeta 29-letna napadalca na moškega iz Mihovice pri Šentjerneju

Policisti Policijske uprave Novo mesto so danes izsledili in prijeli moška, ki sta v noči na 27. junij v Mihovici pri Šentjerneju napadla in poškodovala lastnika, ki ju je zalotil na vrtu svoje hiše. Gre za 29-letnika iz okolice Šentjerneja, pri katerima so opravili tudi hišno preiskavo, so sporočili.

Moški je 27. junij ob 2.30 slišal ropot na dvorišču hiše. Stopil je ven in opazil dva storilca, ki sta začela bežati. Poskušal ju je dohiteti, pri čemer pa ga je eden izmed storilcev z lesenim kolom udaril po glavi. Storilca sta nato pobegnila.