Prijetno delovno okolje je ključ do uspeha

Po zakonu je vsak delodajalec, ne glede na to, ali gre za velika, srednja ali majhna podjetja, zavezan, da je za vsako delovno mesto urejena izjava o varnosti z oceno tveganja: https://www.projekt-varnost.si/ocena-tveganja . Gre za dokument, ki ga organizacije in podjetja pogosto uporabljajo za identifikacijo in oceno rizika, povezanega z določeno dejavnostjo, postopkom ali delovnim mestom. Ta dokument podjetju pomaga pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zmanjšanje ali odpravo teh groženj, s čimer se zaščitijo tako zaposleni ko tudi stranke, obiskovalci in druge osebe.

Zakaj je potreben?

Delodajalcu z negotovim in nesigurnim delovnim okoljem se lahko hitro poveča število poškodb pri delu, kar dolgoročno privede do daljših bolniških odsotnosti z dela in izpada dobička. Slabša organizacijska klima v podjetju lahko vpliva na vzdušje, motivacijo in produktivnost zaposlenih. Če se zaposleni poškoduje na delovnem mestu in podjetje nima ustrezno izdelanega dokumenta, lahko ZPIZ od podjetja zahteva stroške zdravljenja in bolniškega nadomestila za zaposlenega. Ob neupoštevanju predpisov lahko ima podjetje tudi izdatno višje stroške dela - po raziskavah bi naj vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, podjetju vrača donos od 2,5 do 4,8 evra. Tako kot nesreča tudi inšpektorji, ki delajo redne nadzore nad izvajanjem zakonov, ne počivajo, zato vas lahko za prekršek ali neizdelan dokument tudi oglobijo z več tisoč evrov kazni.

Pripravljeni tudi na najhujši scenarij

Ena izmed večjih groženj na delovnem mestu, bodisi opravljate delo v proizvodnji ali pisarni, je ogenj. Z razlogom je požarna varnost za vsak objekt urejena z zakonom, ki ureja zelo široko področje ravnanja v izredni situaciji in ima izredno velik pomen za ohranjanje zdravja in življenja ljudi. Dokument je namenjen varovanju ljudi, živali, premoženja in okolja pred ognjem in eksplozijami ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Vključuje organizacijo, načrtovanje, izvedbo, nadziranje in financiranje dejavnosti ter vseh zakonsko določenih ukrepov v primeru ognja v objektu. Z znanjem, kako ustrezno ravnati v takem skrajnem primeru, lahko gorenje pravočasno odkrijemo, preprečimo ali poskrbimo za varen načrt evakuacije.