'Prikazovati Branka Grimsa kot žrtev postopka preprosto ni pošteno'

Mož gre sredi noči na stranišče. Ko se vrne, zbudi ženo in ji reče: "Nekaj čarobnega se je zgodilo! Šel sem na stranišče in se je luč sama od sebe prižgala, ko sem končal, pa je sama od sebe ugasnila. Čarovnija!" Žena mu odgovori: "Nobena čarovnija, kreten! Spet si se v hladilnik poscal!"