Slovenija
'Prikazovati Branka Grimsa kot žrtev postopka preprosto ni pošteno'
Kaj je v ozadju izključitve Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke? Da izključitev ni bila impulzivna in nepremišljena, pravi njegova strankarska kolegica Romana Tomc, ki ji nekateri očitajo izdajo kolega v Evropskem parlamentu. In še, da sta premierjem Janezom Janšo "pogosto reševala neprijetne situacije". Medtem pa Grims izključitev razume kot krivico.
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