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Slovenija

'Prikazovati Branka Grimsa kot žrtev postopka preprosto ni pošteno'

Ljubljana, 10. 07. 2026 19.52 pred 14 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Rene Markič
V štabu SDS

Kaj je v ozadju izključitve Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke? Da izključitev ni bila impulzivna in nepremišljena, pravi njegova strankarska kolegica Romana Tomc, ki ji nekateri očitajo izdajo kolega v Evropskem parlamentu. In še, da sta premierjem Janezom Janšo "pogosto reševala neprijetne situacije". Medtem pa Grims izključitev razume kot krivico.

Branko Grims Romana Tomc izključitev Evropska ljudska stranka

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KOMENTARJI4

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street45
10. 07. 2026 20.06
Ko postaneš takšen ekstremist da te niti SDS ne zmore več branit, pol je čas za penzijo in v pozabo.
Odgovori
0 0
Posteni
10. 07. 2026 20.04
Branko je zrtev.... hahahahaha... 🤣🤣
Odgovori
0 0
Mladi? Plasto
10. 07. 2026 20.03
FAFO
Odgovori
+1
1 0
SDS-NSi-Butale
10. 07. 2026 19.53
Ni žrtev. Je pacient.
Odgovori
+4
4 0
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