Priklenjen na posteljo ni upravičen do osebne asistence: 'Država me je ponižala'

Nova zgodba o nerazumljivem ravnanju države in pristojnih. Kako je to mogoče, se sprašuje tudi Mariborčan Branko Štelcer, ki je zaradi sladkorne bolezni ostal brez obeh nog. Popolnoma je odvisen od nesebične pomoči svoje žene, potrebuje tudi dializo. In čeprav je priklenjen na posteljo in se ne more sam niti dvigniti, pa po mnenju komisije ni upravičen do osebne asistence. Kot človek se počutim ponižanega, država me je ponižala, pravi. Za njim je sicer polnih 40 let delovne dobe, hkrati je tudi veteran vojne za Slovenijo. Sprejel sem, kar se mi je zgodilo z zdravjem, ne morem pa sprejeti krivice, ki se dogaja. In ne le meni, opozarja.