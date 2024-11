Priključke si v romskem naselju še vedno lahko zagotovijo

Mestna občina Novo mesto je romsko naselje Žabjak-Brezje, kjer živi okoli 700 Romov, v letih 2019 in 2020 opremila z javnim vodovodom. Narejenih je bilo 77 vodovodnih priključkov. V zadnjih letih se je na omrežje nelegalno priklopilo 32 gospodinjstev, ki jih je komunala večkrat pozvala, naj priključke legalizirajo, kar pomeni, da podpišejo pogodbo in plačajo prispevek, namenjen ureditvi merilnega mesta.

Po besedah vodje novomeške enote Centra za socialno delo (CSD) Dolenjske in Bele krajine Alena Pusta so si lahko tisti, ki so to želeli, priključke uredili z njihovo pomočjo na način, da bi jih CSD lahko obročno odplačal iz njihovih socialnih transferjev. Nekateri so se za to možnost odločili, drugi pa tega niso narediti.

Od 32 na črno priklopljenih gospodinjstev se jih je na poziv komunale za legalizacijo odločilo 14. Ostale je komunala pozvala, naj zadevo uredijo do 18. novembra. Ker tega niso naredili, so jim priključke odklopili.

Podatka, koliko Romov je ostalo brez vode, na novomeški komunali nimajo, saj gospodinjstvom, ki so imela nelegalne priključke, niso mogli pošiljati mesečnih računov in tudi sicer ne vedo, koliko oseb živi v posameznem gospodinjstvu. "Glede na evidence o številu vseh oseb v naselju je znan le podatek, da je večina, 340 oseb, prijavljena na enem naslovu, to je Brezje 12," so navedli na komunali.