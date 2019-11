Prikovan na posteljo se bori z birokratskimi mlini

Kako brezčutni so lahko birokrati, pa na lastni koži doživlja Branko Karlovčec. Zdravniki so mu pred dvema letoma postavili zelo težko diagnozo - neozdravljivo obliko raka. Ker trenutno prejema socialno pomoč, ima pa 26 let delovne dobe in je po več kot 30 kemoterapijah jasno, da ne bo mogel več delati, je zaprosil za invalidsko pokojnino. Ta mu po zakonu pripada, toda komisija v več kot pol leta o njegovem primeru sploh še ni odločala.

So boljši in slabši dnevi, pravi Branko Karlovčec s Kidričevega. Večino časa mora počivati – dve leti po diagnosticiranem raku ima za seboj več kot 30 kemoterapij. "Bolezen je praktično neozdravljiva, ker je bila prepozno ugotovljena. Kako dolgo se bo držalo, se bo, ko enkrat več ne bo, adijo," pove Karlovčec, ki v težki situaciji bije tudi bitko z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), saj se postopki za pridobitev invalidske pokojnine vlečejo že več kot pol leta. Kako brezčutni so lahko birokrati, na lastni koži doživlja Branko Karlovčec. FOTO: POP TV "Iz Zpiz sem dobil prvo pošto za možnost prekvalifikacije, če sem pripravljen it delat," razloži in doda, da se ob njegovi diagnozi zdi, kot da bi se norčevali. "Kakšna poklicna prekvalifikacija bi za njega pršla v poštev? Bravo. Za rudarja? Najboljše," pa se sprašuje njegova partnerka Ivi Špelko, s katero sta na Zpiz tudi poklicala, a ni pomagalo, dosegla nista ničesar, birokratski mlini pa še kar meljejo v prazno."V bistvu si te samo podajajo, čakajo, da obupaš. Obiskal nas je eden iz ZPIZ za varstveni dodatek. Človek je prišel preveriti, česa sem sposoben. Ležat, dvigni roko, dvigni nogo. Zanimalo ga ni nič drugega." Karlovčec se bori, da bi prejemal invalidsko pokojnino. FOTO: POP TV Navkljub izvidom – teh se je v slabih dveh letih nabralo cel kup – v katerih jasno piše, da bolezen napreduje, da prave rešitve ni, zdaj zavod zahteva še podpis zdravnika medicine dela in to od nekdanjega delodajalca, kljub dejstvu, da Karlovčec že leta ni več zaposlen v tem podjetu."Občutek, kot da čakajo, da gre človek prvo pod zemljo, ko pa da bi kaj dosegel. Ti pa si samo hočeš urediti pravni status, nič drugega. Človek zgublja voljo pri vsej tej zadevi zaradi birokratov," razočarano pove sogovornik. S partnerko se ne pritožujeta preveč, povesta, čeprav se skozi mesec težko prebijeta s 600 evri socialne pomoči. "S kreditom vred nama ostane malo več kot 180 evrov na mesec. Težko," In vse to po šestindvajsetih letih delovne dobe, ko zahtevaš le tisto, kar ti pripada, da bi se v že tako težki situaciji, kot pravi, rešil vsaj ene skrbi.