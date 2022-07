PRILAGODITE SI ČAS PO SVOJE

Prav vsi imamo dneve polne obveznosti in opravkov. Službene obveznosti so pogosto nefleksibilne, ob popoldnevih pa nas pogosto čaka še skrb za dom. Vse, ki si čas radi razporedite po svoje, bo zato razveselila pomembna novica, da je Telemach v svoje pakete EON dodal VOYO – najpriljubljenejši slovenski video na zahtevo.

Telemach z mislijo na uporabnike skrbno sledi viziji izboljševanja uporabniške izkušnje, zato je v pakete EON vključil priljubljeni VOYO , ki uporabnikom omogoča kar največjo fleksibilnost preživljanja prostega časa. Vsebine, ki jih prinaša VOYO, vam bodo na voljo z le nekaj kliki.

icon-expand

Uživajte ob gledanju slovenskih vsebin Če večere najraje preživite ob ogledu kakovostnih slovenskih vsebin, ima VOYO za vas več kot 9000 razlogov za veselje. VOYO namreč podpira in ohranja slovensko produkcijo ter omogoča zabavo za vso družino, s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji. Na vas v paketih EON tako že čakata novi sezoni izjemno uspešnih serij Ja, Chef! in Gospod profesor, ki se lahko pohvalita že z več kot milijonom ogledov, pa tudi druge originalne slovenske serije, kot so Za hribom, Telenovela in Vse punce mojega brata. Telemachovi uporabniki pa si boste čas lahko krajšali tudi z najbolj znanimi tujimi serijami, kot sta Otok ljubezni ali Masterchef Avstralija, vse s slovenskimi podnapisi.

icon-expand

Spremljajte vsebine tudi na poti Telemachovi uporabniki lahko do VOYA enostavno dostopate v Video klubu z nekaj kliki na svojem telefonu, tablici, računalniku ali televiziji. To pomeni, da lahko ob njem uživate kjerkoli in kadarkoli. Še dodatno pa vam bodo pri tem prišle prav aprila dvignjene hitrosti prenosa podatkov v paketih EON. V paketu EON Premium se je hitrost z obstoječih do 600/60 povišala na kar do 1000/100 Mbps, v paketu EON Full z do 300/30 na do 500/50 Mbps, v EON Light pa z do 150/15 na do 200/20 Mbps.

icon-expand