Priljubljene turistične točke tokrat brez pretirane gneče

Kaotičnih razmer na priljubljenih turističnih točkah na Gorenjskem, Štajerskem, pa tudi na Veliki Planini, kamor so se zadnje vikende zgrinjali številni prebivalci osrednje Slovenije, tokrat ni bilo. Veliko dela so opravili tudi policisti, ki so ves dopoldan nadzirali promet, pomagali pa so tudi številni prostovoljci, ki so na parkiriščih usmerjali promet. Nasploh pa smo dobili vtis, da so se na nov zimski konec tedna bolje pripravili tudi obiskovalci, ki so opozorila mož v modrem sprejemali veliko bolj strpno.

