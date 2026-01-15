Priljubljeni tiktoker ruši slovenske stereotipe: Če ljudi 'boli', nekaj delam prav

Zakaj se včasih lažje smejimo resnici, kot da bi jo izrekli na glas? Jure Jamnik kot vplivnež, komik in psiholog pogosto razbija stereotipe ter iskreno govori o družbi, odnosih in samopodobi. Z njim bomo pogledali v zakulisje življenja vplivnežev – ali jih vodi zaslužek, potreba po pozornosti ali tudi občutek družbene odgovornosti?

Kot pravi Jamnik, je njegov glavni namen zabavati se ob tem, kar dela, če pa ob tem pove kaj pametnega ali razbije kakšen stereotip, je še toliko bolj zadovoljen. Nekatere njegove objave prav 'boleče' zadanejo resnico: "Če se ljudje prepoznajo v tem ali če jih zaboli, pomeni, da sem zadel neko resnico oziroma žulj. Humor je zelo tesno povezan z resnico. Nekaj, kar ni res, nam tudi smešno ni. Če ljudi boli, nekaj delam prav."

Ali se ljudje prepoznajo v njegovih humornih objavah? Kot pravi, ima veliko njegovih objav komentarje v smislu 'hahah, to je res'. Resne stvari izpostavlja na humoren način: "Humor lahko pri tem zagotovo pomaga. Komik s humorjem iz nezavednega potegne novo informacijo in to nas nasmeji. Stvari, ki so smešne, so po navadi povezane z resnico. Naloga komika v družbi je tudi to, da poskuša kaj naučiti."

Kot pripoveduje, se humorja loteva kot način razmišljanja o nekaterih stvareh: "Neko stvar opazim in če mi gre na živce, jo raje, kot da bi se zaradi nje sekiral, spravim v obliko, ki je humorna, in se sam na nek način s tem razbremenim."

Humor je bil vedno del njegovega življenja, danes pa se poleg humorja ukvarja tudi z medicinsko hipnozo: 'Najbolj zanimiv del tega je poslušati zgodbe ljudi in poskušati najti vzorce v njih, ki jih omejujejo, da bi bili boljša različica sebe.'