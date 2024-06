Priložnost, ki je ne smete zamuditi: dan večernih nakupov v Nami

Nakupovanje poletne garderobe mi je vedno v pravo zadovoljstvo, še zlasti ko so v igri privlačni popusti in pester izbor oblačil, modnih dodatkov, kopalk, perila in kozmetike. In ker ta teden v četrtek, 23. maja, v Nami pripravljajo izjemno dogajanje – večerne nakupe z osupljivimi popusti na kolekcije oblačil, perila in modnih dodatkov za poletje 2024, je to priložnost, ki je ne smem oziroma ne smete zamuditi! Če se sprašujete, kaj je pametno kupiti na dan popustov, ste na pravem mestu.

Poletne obleke: Osvežite svojo garderobo s poletnimi oblekami, ki so ključni kos vsake ženske garderobe. Romantične, minimalistične, športne ali obleke za posebne priložnosti? Izberite lahke, zračne materiale in svetle barve, ki bodo polepšale vsak vaš dan. Cvetoči vzorci, črtasti potiski ali enostavni pastelni odtenki – izbira je vaša!

Obleka Farcomina, 155,90 €