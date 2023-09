Priložnost za mlade: na voljo stanovanja na javnem razpisu

Na voljo bo osem stanovanj z dobo najema do 10 let.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javni razpis za oddajo namenskih stanovanj za mlade. Z razpisom želijo mladim ponuditi varen, ugoden in dolgoročen najem obnovljenih stanovanj, pojasnjuje direktor družbe Primož Brvar.

Družba je že v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 na Singenski ulici v Celju podelila 36 stanovanj mladim in mladim družinam. Tokrat pa so se osredotočili na mlade posameznike, katerim bodo na voljo stanovanja v starem mestnem jedru Celja.

Na razpisu ponujajo osem stanovanj z dobo najema do 10 let. Družba bo prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja stanovanj ter skupnih prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najemnine, opreme in rednih obratovalnih stroškov.

Javni razpis določa pogoje in merila, katerim prosilcem bodo prednostno podeljena stanovanja. "Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi posamezniki s stalnim bivališčem v Celju. Upoštevali bomo tudi njihovo izobrazbo, zaposlitev, podjetnost, kraj zaposlitve in aktivno državljanstvo. Razpoložljiva stanovanja so primerna za mlade posameznike, mlade pare in enostarševske družine," pojasnjuje Darja Pavlin, vodja službe za stanovanjske zadeve.

Javni razpis je odprt do 18. 10. 2023 do 17. ure. Razpisna dokumentacija z merili, vloga in dodatne informacije o stanovanjih so na voljo na spletni strani nepremičnin Celje in sedežu družbe v času uradnih ur.