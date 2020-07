Priložnost za mlade: 'Reševanje sveta je lahko služba'

Kot odgovor na veliko brezposelnost med mladimi in istočasno nizko stopnjo zaposlenosti v nevladnem sektorju so v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA zasnovali kampanjo "Negovanje sveta je lahko služba." V sklopu kampanje bodo skupaj z več kot 40 nevladnimi organizacijami iz vse Slovenije omogočili mladim, da pridobijo priložnost sodelovanja v nevladnem sektorju. Sodelujoči bodo lahko s pomočjo mentorjev pridobili pomembne delovne kompetence. Za enega med njimi pa so pripravili prav posebno nagrado - enoletno zaposlitev v izbrani organizaciji. Mladi se lahko na vabilo na izobraževanje na delu prijavijo na spletni strani pina.si/social-innovators . Prijave zbirajo do 10. julija.

Po podatkih Statističnega urada je bilo v maju v skupini od 15 do 24 let registrirano brezposelnih 8.253 oseb, v skupini od 25 do 29 let pa 10.343.

Mladi, stari od 18 do 30 let, imajo možnost sodelovanja v 80-urnem izobraževanju v več kot 40 nevladnih organizacijah iz vse Slovenije. V njih bodo pod izkušenim mentorstvom imeli možnost nadgrajevanja in pridobivanja novih kompetenc na različnih področjih, kot so projektno vodenje, komuniciranje, izobraževanje, administracija, zagovorništvo ter priložnost, da v izbrani nevladni organizaciji pomagajo skrbeti za boljši svet.

"Z današnjim življenjskim slogom mladi vse bolj izgubljajo smisel za pripadnost in delo v svoji skupnosti. Vse je preveč globalno in razširjeno na neke splošne in nerealne materije. S tem si tudi pridobijo občutek za odgovornost in dobro delo ter znova vzpostavijo osebno interakcijo. Delo pod dobrim mentorstvom jim omogoči bolj kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati pa jim da pomembne kompetence za bodoče zaposlovanje," je motivacijo za pridružitev h kampanji opisal Andrej Žveglič iz Športnega društva KhunKao.

Kampanjo so v društvu PiNA pripravili v sklopu projekta Social Innovators, ki v štirih evropskih državah mladim ponuja zaposlitvene priložnosti, s katerimi lahko udejanjajo svojo človečnost, željo po skrbi za človekove pravice, okolje, enakopravnost vseh živih bitij, skrbi za ranljive skupine, za zdravje, dostop do kulture, socialnega varstva, športa in informacij.

Aljaž Zupan iz Društva Lojtra pa meni, da "pogosto visoka stopnja skladnosti med osebnim prepričanjem o tem, kaj pomeni biti koristen, in praktičnem udejanjanju tega prepričanja v lokalnem okolju posameznika dela nevladne organizacije posebne, privlačne, potrebne. Proces dela posameznika pripelje do soočenja lastnih prepričanj in predstav širšega okolja, ki se nujno razlikujejo. Tu leži ogromen potencial učenja, ki se napaja iz osnovnega prepričanja o tem, kaj pomeni biti koristen, a se hkrati sooča z okolico, ki misli drugače. Tu je mesto učenja, delovanja v različnih okoljih, grajenja socialne mreže, predvsem pa spoznavanja sebe in svoje okolice; to je razlog, zakaj je izkušnja dela v nevladnem sektorju za mlade koristna in potrebna."

"Motivacija je misel, da lahko svoje terenske supermoči odkrivamo med tem, ko na faksih krepimo svoj um. Toliko izzivov tam zunaj kliče po naših znanjih, mislih in čustvih. In nevladne organizacije potrebujejo ljudi, ki so sposobni in motivirani jih nasloviti,"je motivacijo za zasnovo projekta povzela Kaja Cunk,vodja projekta Social Innovators in strokovna sodelavka PiNE.