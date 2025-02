Primanjkuje okrog 4000 vzgojiteljev in učiteljev, starši s peticijo 'Skupaj za šole'

Pomanjkanje kadra v šolstvu, ki je šlo tako daleč, da po nekaterih šolah odpada pouk določenih predmetov, ker ne dobijo učitelja, omejena avtonomija pri poučevanju in tako dalje. Zaradi stanja v šolstvu so se s pobudo Skupaj za šole zdaj oglasili kar starši ene izmed ljubljanskih osnovnih šol. Vsi smo na skupnem bregu, za prihodnost naših otrok, pravijo. Pobudo so poslali 450 šolam po Sloveniji.