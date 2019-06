Primark odprl prvo trgovino v Sloveniji

"Prihod Primarka bo vsekakor popestril trg tekstila v Sloveniji. Trg, ki je čedalje bolj konkurenčen in nenehno išče nove blagovne znamke in svežino. SES in Citypark sta vložila ogromno truda, časa in finančnih sredstev, da sta pritegnila pozornost te svetovne blagovne znamke,"je dejal direktor SES Slovenija Toni Pugelj in ocenil, da s tem Citypark utrjuje svojo vodilno vlogo nakupovalnega središča v Sloveniji.

SES je v projekt predelave tega dela Cityparka, kjer je Primarkova trgovina, po njegovih pojasnilih vložil 20 milijonov evrov.