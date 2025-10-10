Svetli način
Primc prinesel zbrane podpise za referendum, koalicija zavrača očitke

Ljubljana , 10. 10. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pod vodstvom Aleša Primca so danes v DZ vložili zahtevo za referendum skupaj s potrdilom ministrstva za notranje zadeve, da so pod zahtevo zbrali 46.245 podpisov. Želijo si, da bi bil referendum hkrati z volitvami v DZ in ne bi bilo dodatnih stroškov, je dejal Primc. V Svobodi, SD in Levici so v odzivu pojasnili, da želi zakon pomagati tistim, ki neznosno trpijo. Nikakor pa po njihovem opozorilu ne govori o zastrupljanju bližnjih, kot trdijo vlagatelji zahteve.

"Bolniki potrebujejo lajšanje bolečin in podporo, ne pa takega zakona," meni. Prepričan je, da bo zakon na referendumu zavrnjen. "S tem bomo pokazali, da je Slovenija prijazna za vse, tudi bolnike," je povedal po vložitvi zahteve.

Z referendumom, ki ga zahtevajo, se borijo za življenja bolnikov, je dodala Milena Miklavčič, ki je v izjavi po vložitvi zahteve nastopila skupaj s Primcem. Kot je pojasnila, bi bila vesela, če bi se v družbi "začeli boriti za dostojno smrt in za življenje". Hkrati bi morali po njenih besedah o človeku, ki je ob koncu življenja, razmišljati, "kaj smo mu dali, ne pa, kaj smo mu vzeli".

Zakon bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Vlagatelji zahteve za referendum pa zakon vidijo kot krivičen in nehuman, očitajo pa mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.

Volivci so se sicer o vprašanju glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že izrekali, in sicer junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti. Tokrat pa bodo na referendumu odločali o tem, ali naj se uveljavi zakon, ki ga je DZ sprejel 24. julija.

V koaliciji zavrnili očitke na račun zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Toda zakon temelji na spoštovanju dostojanstva vseh ljudi tako v času življenja kot ob smrti, je v odzivu pojasnila Tereza Novak iz Svobode. Po njenem zagotovilu ureja področje, ki zadeva zelo malo ljudi, vsekakor pa ne posega v življenje nikogar, ki si tega ne želi.

Glede datuma referenduma pa je opomnila, da ga nikakor ni mogoče razpisati za takrat, ko bodo volitve v DZ. Pri razpisu referenduma mora biti namreč že znan datum njegove izvedbe, medtem ko datum državnozborskih volitev še ni znan.

Obenem vidi željo po razpisu referenduma hkrati z volitvami v DZ kot manipulacijo. "Čeprav vlagatelji zahteve za referendum vedo, da ne bo mogel biti na isti dan kot volitve, skušajo prikazati, da je to mogoče, odgovornost za nastale stroške za referendum pa prevaliti na vlado," je dejala. "Toda odgovornost morajo prevzeti tisti, ki so zbiranje podpisov za referendum spodbujali," je prepričana.

Tudi po oceni SD zakon nikomur nič ne jemlje, ampak prinaša osnovno človekovo pravico, ki do zdaj ni bila urejena, da namreč človek sam v celoti odloča o svojem življenju. Neozdravljivo bolnim v zadnji fazi življenja daje dostojanstvo, da se sami odločajo o tem, kako bodo zaključili svoje življenje, je opomnila Mojca Pašek iz SD.

Zakon je po njeni oceni zelo sočuten. Prepričana je, da bodo volivci na referendumu potrdili zakon, ki prinaša osnovno človekovo pravico do dostojanstva, do izbire in do odločanja o svojem življenju.

V Levici pa obžalujejo, da del politične desnice znova izrablja hude stiske ljudi. Namesto sočutja in resnega pogovora o neizrekljivem trpljenju na smrt bolnih namreč vlagatelji zahteve za referendum govorijo o nečem, česar v zakonu sploh ni, je opomnila Nataša Sukič iz Levice.

Zakon tudi po njenem pojasnilu nikogar v nič ne sili, ampak daje samo možnost za prostovoljno izbiro na smrt bolnim, ki neizrekljivo trpijo. "Ti bodo ob močnih varovalkah, ki so vgrajene v zakon, lahko svobodno odločili, kdaj je napočil trenutek za njihovo dostojno in dostojanstveno smrt," je poudarila.

Zakon bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Oglasili pa so se tudi v združenju za dostojno starost Srebrna nit. Če zakon na referendumu pade, ljudi, ki neznosno trpijo, čaka "samotno umiranje v bolečinah brez možnosti predčasnega izhoda", so zapisali v odprtem pismu Primcu.

KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
10. 10. 2025 20.01
Ko vidim tega Primca me res prime, da se avtaniziram.
ODGOVORI
0 0
Senzor
10. 10. 2025 20.00
+1
Svoboda varčuje v zdravstvu, ki je nedostopno. Ponujajo evtanazijo, čeprav je stoka proti.
ODGOVORI
1 0
Model 007
10. 10. 2025 19.54
-1
Zanimiva retorika, v času COVID-a, ko se je iskalo rešitve za zajezitev nalezljive bolezni so govorili povsem drugače....
ODGOVORI
0 1
peresni
10. 10. 2025 19.47
+1
Kristjani se imajo za takega kot je on? Ni čudno, da potem lahko obstajajo samo z nasiljem nad drugimi
ODGOVORI
2 1
modrook
10. 10. 2025 19.44
+3
Kaj se ima ta Primc za vtikak v zivljenje tistih ki so bolani na smrt. Oba starsa sta umrla za rakom, v groznih mukah. Sem moral pazit da se slucajn sama nebi fentala. Tip pa stalno neki pametuje. Brigaj se zase.
ODGOVORI
4 1
ssecnik
10. 10. 2025 19.56
Zakaj ju pa nisi pustil da se?Še pazil si nanju,da se nista,tu pa modruješ,kako nimajo prav.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
10. 10. 2025 19.42
+1
Čeprav mi je desno bližje pa vendar ta primc je c...c
ODGOVORI
2 1
modrook
10. 10. 2025 19.46
+3
Isto - desna opcija mi je blizja, sam ta Primc pa res...
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
10. 10. 2025 19.41
+1
in prepovedi delovanje teh extremistov!
ODGOVORI
2 1
Fluxx
10. 10. 2025 19.41
+4
O tem se je ze odlocalo. Nehajte zapravljat nas denar.
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
10. 10. 2025 19.41
+7
Zdaj pa še začnimo zbirati podpise za ukinitev najbolj škodljive stranke v Sloveniji SDS!
ODGOVORI
7 0
KR IS 2S
10. 10. 2025 19.41
-2
Tihe morilke so dale izjavo.
ODGOVORI
0 2
Holy50
10. 10. 2025 19.41
+1
Ta zakon imamo ravno zaradi preteklega referenduma. To je večina hotela sprijazni se.
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
10. 10. 2025 19.38
+7
Če izgubi na referendumu, upam, da mu rubijo celotno premoženje!
ODGOVORI
7 0
Sixten Malmerfelt
10. 10. 2025 19.37
+6
Temu Jan$harijevemu hlapču se je čisto sfuzlalo!
ODGOVORI
6 0
trunck1
10. 10. 2025 19.35
+7
Plačanec Primc spet ruši državo za svojega plačnika. Bi ga pa bilo potrebno vprašati kdaj je v službi v slovenski vojski. Ker on niti od doma ne dela, ker doma ni nikoli, Hudo je, da takšni človeški izrodki vplivajo na človeškost in moralo.
ODGOVORI
7 0
peresni
10. 10. 2025 19.33
+5
Glas katoliške skrajne hujskaške akcije. Primc pa je itak zastrupljen od krsta naprej.
ODGOVORI
7 2
modrook
10. 10. 2025 19.47
+2
sem krscen , obhajan in birman... sam tega Primca pa res ne prebavim... in, katolicizem ni to... to so sami hujskaci ki izrabljajo vero
ODGOVORI
2 0
Mclaren
10. 10. 2025 19.27
+10
A bo Primc plačal referendume?
ODGOVORI
10 0
mackon08
10. 10. 2025 19.26
+8
Vakalunga ne piši bedarije, malo se pozanimaj kako to poteka v Švici.
ODGOVORI
8 0
Vakalunga
10. 10. 2025 19.18
-15
Vsakemu, ki hoče končati življenje, naj ponudijo štrik, se lahko sam obesi, pištolo se lahko sam ustreli, strup naj se sam zastrupi, po izbiri in naj ne silijo nekoga, da zaradi njih postane morilec. Ko že govorijo o travmah ki morijo ...ljudi )) zaradi stresa..
ODGOVORI
2 17
Veščec
10. 10. 2025 19.17
+9
ta referendum naj kr sam plača.dost si se šlepou na naš račun.butalc
ODGOVORI
13 4
trdovrat
10. 10. 2025 19.07
+10
Pa se je spet slikal; kot otroče!
ODGOVORI
14 4
